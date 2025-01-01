Росія обстріляла Херсонщину: загинув чоловік, 7 поранених

Протягом 1 січня 2025 року армія РФ обстрілювала Херсонщину та Дніпропетровщину, внаслідок чого загинула людина, ще 7 поранені. У Києві досі триває рятувальна операція.

У Херсонській області внаслідок атак Росії протягом середи, 1 січня, загинула людина і щонайменше семеро поранені.

Ввечері цього дня внаслідок скидання вибухівки з російського дрона з важкими пораненнями у лікарню потрапив місцевий житель села Микільське, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА) у Telegram.

Дещо раніше Херсонська обласна прокуратура повідомляла про одного загиблого та шістьох постраждалих цивільних. Зокрема, у Херсоні внаслідок ранкового обстрілу загинув 23-річний чоловік, а ще троє цивільних дістали поранення. Двоє людей постраждали у передмісті Херсона - Антонівці. Через скидання вибухівки з дрона у Бериславі до лікарні звернувся місцевий житель.

Також повідомляється про пошкодження щонайменше 22 цивільних обʼєктів, серед яких приватні та багатоквартирні будинки, господарські споруди, автотранспорт.

Обстріли Нікопольщини

Протягом 1 січня росіяни близько 30 разів обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині, постраждалих немає, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Протягом дня росіяни обстрілювали Нікопольщину майже 30 разів. Застосовували БпЛА та важку артилерію. Цілили по райцентру, Мирівській, Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській громадах", - написав він у Telegram.

За словами Лисака, у Нікополі пошкоджено інфраструктуру, три адмінбудівлі та вісім приватних будинків, розбиті шість господарських споруд, парники, магазин і газогони. "В інших населених пунктах також не минулося без руйнувань. Серед потрощеного - підприємство, три оселі місцевих, дві теплиці, господарська споруда та авто", - додав він.

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РФ атакувала Запоріжжя

Ввечері середи голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про кілька вибухів у районі селища Степногірськ. "Загроза авіабомб на Запоріжжя - ворог атакує територію області", - додав він.

Своєю чергою, Повітряні сили Збройних сил України (ПС ЗСУ) попередили мешканців міста Запоріжжя та Сумщини про те, що у їхньому напрямку росіяни запустили керовані авіабомби (КАБи).

Також ПС ЗСУ ввечері 1 січня повідомили про ворожі ударні безпілотники, які спостерігаються на південному сході Миколаївської області.

Нагадаємо, вранці 1 січня РФ атакувала ударними дронами Київ, наслідок чого дві людини загинуло, а шестеро отримали поранення. Рятувальна операція триває.