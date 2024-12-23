РФ атакує цивільних українців FPV-дронами й КАБами: є жертви

Росія 23 грудня атакувала Херсонщину, Дніпропетровщину та Запоріжжя FPV-дронами й КАБами, внаслідок чого є жертви серед цивільних.

У місті Берислав Херсонської області вдень у понеділок, 23 грудня, російські військові скинули вибухівку з дрона. Внаслідок атаки загинув 55-річний чоловік, який перебував на вулиці, повідомила Херсонська обласна прокуратура в Telegram.

Також цього дня російські війська з безпілотників атакували селище Антонівка Херсонської міської громади та село Кізомис на Херсонщині. За даними Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА), поранення дістали двоє чоловіків.

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Протягом понеділка армія РФ неодноразово атакувала Нікопольщину, про що повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. "Протягом дня російські війська десяток разів атакували Нікопольщину. Накривали вогнем з важкої артилерії, застосовували ударні дрони. Дісталося районному центру і Марганецькій громаді. Пошкоджені два приватні будинки, стільки ж господарських споруд. Зачепило й лінію електропередач", - ідеться у його повідомленні в Telegram.

За його словами, ніхто з людей внаслідок російських ударів не постраждав.

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Ввечері 23 грудня керівник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про застосування російськими військами керованих авіабомб (КАБів) на Запоріжжі. "Поранена жінка, пошкоджені багатоповерхівка та приватний будинок. Такі наслідки ворожої атаки на Василівський район. Росіяни скинули два КАБи на Степногірськ. Внаслідок атаки вибуховою хвилею пошкоджено п'ятиповерховий будинок, загорівся одноповерховий будинок", - написав Федоров у Telegram.