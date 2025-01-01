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Атака дронів РФ на Київ: шестеро постраждалих

Степан Смишляєв
1 січня 2025 р.

У перший день нового року війська РФ атакували Київ дронами. Вони влучили у житловий будинок, постраждали шестеро людей.

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Дим над Києвом під час атаки дронів (архівне фото)
Зранку 1 січня Київ атакували російські дрониФото: Gleb Garanich/REUTERS

Шестеро людей постраждали внаслідок атаки російських дронів на Київ уранці у середу, 1 січня, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Двоє людей ушпиталені, ще чотирьом, зокрема вагітній жінці, медики надали допомогу на місці.

У Печерському районі Києва частково зруйновані четвертий-шостий поверхи житлового будинку. На четвертому і п'ятому поверхах зайнялася пожежа на площі 70 квадратних метрів. Пожежу локалізували і гасять, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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Також сталося загоряння на даху поруч розташованої нежитлової будівлі. На місці працює 75 рятувальників та 19 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

У Святошинському районі столиці зруйновані гаражі, зайнялося пожежа на площі 20 квадратних метрів. На місці працює 10 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Також у цьому районі пошкоджені трамвайні колії за 100 метрів від депо,  в трьох трамваях вибите скло, рятувальники завершують роботи, одразу після цього почнуть відновлювати колії.

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