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У 2024 році над Україною знищено 1300 російських ракет - ЗСУ

Дмитро Шварц
31 грудня 2024 р.

У 2024-му РФ застосувала по інфраструктурі України більше ракет, ніж минулоріч, заявили Повітряні сили ЗСУ.

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Знешкодження російського безпілотника над Києвом (архівне фото)
У 2024 році ППО України знищено понад 1300 ракет та майже 15000 дронів, запущених РосієюФото: Evgeniy Maloletka/AP/picture alliance

У 2024 році протиповітряною обороною (ППО) України знищено понад 1300 ракет різних типів, 11200 ударних безпілотників, 3200 розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня, запущених Росією по Україні. Такі дані у вівторок, 31 грудня, навели Повітряні сили Збройних сил України (ПС ЗСУ).

Військові константували, що у 2024-му Росія застосувала по об'єктах критичної інфраструктури України значно більше ракет та ударних безпілотників, ніж минулоріч. За даними ПС ЗСУ, з'явилася велика кількість безпілотників, що імітують справжні "шахеди". "Таким чином ворог намагається максимально ускладнити повітряну обстановку, перевантажити нашу ППО та виснажити наших захисників неба", - зазначили ПС ЗСУ у дописі у Telegram.

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Протягом цього року противник наростив як виробництво, так і застосування по Україні балістичних ракет, включаючи північнокорейські KN-23, додали українські військові.

У 2024 році збили 40 літаків та шість вертольотів РФ

Крім того, російські літаки запустили по прифронтових територіях десятки тисяч керованих авіабомб, "стираючи з лиця землі українські прифронтові міста та села".

Водночас українські ПС наголосили, що у 2024-му збили 40 літаків та 6 вертольотів РФ. "Авіація Повітряних сил протягом року виконала більше 20 тисяч літаковильотів, майже 9 тисяч із них - на бойове застосування західних засобів ураження", - ідеться в повідомленні. 

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