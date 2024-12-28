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Атака дронів на Миколаїв: постраждала п'ятиповерхівка

Анастасія Шепелева
28 грудня 2024 р.

Падіння уламків спричинило дві пожежі в місті - на даху будинку та на підприємстві.

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Робота мобільної групи ППО (фото з архіву)
Робота мобільної групи ППОФото: Zelenskyy's Social Media/Anadolu/picture alliance

Російські війська у ніч на 28 грудня атакували Україну 16-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів. Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, підрозділами РЕБ та мобільних вогневих груп 15 дронів збито на Миколаївщині. Один безпілотник-імітатор локаційно втрачено.

Унаслідок падіння уламків у Миколаєві виникла пожежа на даху пʼятиповерхового житлового будинку, а також загорілася суха трава на території промислового підприємства, повідомив глава ОВА Віталій Кім.

За даними Головного управління ДСНС в Миколаївській області, загоряння сталися в Інгульському районі міста. Вогонь на підприємстві поширився на тисячу квадратних метрів.

Обидві пожежі ліквідували. В житловому будинку частково зруйновано дах, вибиті вікна. Постраждалих немає.

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