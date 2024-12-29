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Зеленський: За тиждень РФ атакувала 730 ракетами, БпЛА і КАБ

Олександр Куницький
29 грудня 2024 р.

Кількість "шахедів", випущених цього тижня Росією по Україні, є найменшою з 1 вересня.

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ДСНС долає наслідки російської атаки на Дніпропетровщині 25 грудня 2024 року
Рятувальники долають наслідки російської атаки у Дніпропетровській області 25 грудняФото: State Emergency Service of Ukraine/REUTERS

Війська РФ упродовж тижня застосували для ударів по Україні більше 280 керованих авіаційних бомб (КАБ), майже 370 ударних безпілотників (БпЛА) типу Shahed і понад 80 ракет. Про це у неділю, 29 грудня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Наші міста й громади перебувають під постійними російськими обстрілами. Навіть у різдвяну ніч терористи влаштували масовану повітряну атаку. Всього протягом цього тижня Росія застосувала проти України понад 370 ударних дронів, близько 280 керованих авіаційних бомб і 80 ракет різних типів", - написав він у Telegram.

Зеленський наголосив, що "такий терор можна зупинити лише спільною силою". "Я вдячний захисникам і захисницям, які рятують наших людей від щоденних атак, і партнерам, які розуміють важливість вчасного надання засобів протиповітряної оборони для захисту життів і наближення справедливого й чесного миру", - додав він.

Найменша кількість "шахедів" з вересня

Кількість "шахедів", запущених цього тижня Росією, є найменшою з 1 вересня - з моменту початку щотижневих звітів Зеленського про обстріли України дронами, КАБами та ракетами. Раніше РФ запускала в середньому 500-600 БпЛА щотижня.

Як повідомлялося, 25 грудня у різдвяний ранок РФ випустила по Україні понад 70 ракет і більше сотні дронів. 

Чому "шахеди" стали небезпечнішими?

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