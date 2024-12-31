Атака РФ 21 ракетою і 40 дронами: є влучання та постраждалі

Внаслідок російської атаки по Україні 31 грудня є влучання балістикою на Сумщині та Київщині.

Війська РФ у ніч на вівторок, 31 грудня, випустили по Україні 61 засіб повітряного нападу: 40 безпілотників і 21 ракету, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Росія атакувала шістьма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області, однією аеробалістичною Х-47М2 "Кинджал" із винищувача МіГ-31К із Тульської області, шістьма керованими авіаційними Х-69 із літаків тактичної авіації з Бєлгородської області, вісьмома крилатими Х-22 з літаків Ту-22М3 з Тульської області та 40 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами інших типів із Приморсько-Ахтарська, Брянська та Міллерово.

Збити вдалося шість ракет: один "Кинджал" і п'ять Х-69. З дронів 16 "шахедів" знищили, а 24 були локаційно втрачені без наслідків.

Влучання балістикою на Сумщині та Києвщині

"Внаслідок російської атаки є влучання балістикою на Сумщині та Київщині", - повідомили Повітряні сили.

13 ракет армія РФ випустила по Шостці Сумської області, уточнив начальник обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

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У Києві уламки впали в Дарницькому районі. Пошкоджені три приватні будівлі та два автомобілі, повідомила Київська міська військова адміністрація.

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