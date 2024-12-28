Сили оборони України уразили склад з "шахедами" на Орловщині

Сили оборони України уразили склад з "шахедами" на Орловщині28 грудня 2024 р.
Сили оборони України завдали удару по складу зберігання, обслуговування та ремонту дронів-камікадзе Shahed, який розташований в Орловській області РФ, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у суботу, 28 грудня.
Атака на захищений бетонними спорудами об'єкт ЗС РФ сталася 26 грудня. "Зазначена бойова операція суттєво знизила потенціал ворога з проведення повітряних нальотів ударних БпЛА по цивільній інфраструктурі України", - зазначили в Генштабі. Удар завдали Повітряні сили ЗСУ разом з іншими підрозділами Сил оборони.
У Генштабі ЗСУ зазначили, що володіють детальною інформацією про об’єкти російської армії та запевнили, що робота з виявлення та ураження цілей на території РФ триватиме й надалі.
У ніч на 22 грудня українські дрони атакували нафтобазу "Сталевий кінь" в однойменному селищі Орловського муніципального округу в Орловській області РФ, чим спричинили пожежу. Раніше ця ж нафтобаза зазнавала удару 14 грудня.