Сили оборони України уразили склад з "шахедами" на Орловщині

Генштаб ЗСУ прозвітував про успішну атаку на склад ЗС РФ, де зберігалися та ремонтувалися дрони-камікадзе, якими РФ б'є по Україні.

Сили оборони України завдали удару по складу зберігання, обслуговування та ремонту дронів-камікадзе Shahed, який розташований в Орловській області РФ, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у суботу, 28 грудня.

Атака на захищений бетонними спорудами об'єкт ЗС РФ сталася 26 грудня. "Зазначена бойова операція суттєво знизила потенціал ворога з проведення повітряних нальотів ударних БпЛА по цивільній інфраструктурі України", - зазначили в Генштабі. Удар завдали Повітряні сили ЗСУ разом з іншими підрозділами Сил оборони.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що володіють детальною інформацією про об’єкти російської армії та запевнили, що робота з виявлення та ураження цілей на території РФ триватиме й надалі.

У ніч на 22 грудня українські дрони атакували нафтобазу "Сталевий кінь" в однойменному селищі Орловського муніципального округу в Орловській області РФ, чим спричинили пожежу. Раніше ця ж нафтобаза зазнавала удару 14 грудня.