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РФ атакували Донеччину та Харківщину: є загиблі

Дмитро Шварц
26 грудня 2024 р.

Російські військові поцілили FPV-дроном у багатоповерховий будинок у місті Часів Яр на Донеччині, а також вдарили КАБами по Харківщині. Внаслідок цих ударів загинули четверо людей, є поранені.

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Вирва, що утворилася біля житлового будинку у місті Часів Яр внаслідок одного з російських ударів, квітень 2023 року
Вирва, що утворилася біля житлового будинку у місті Часів Яр внаслідок одного з російських ударів (фото з архіву)Фото: Violeta Santos Moura/REUTERS

Російські війська у четвер, 26 грудня, атакували з використанням FPV-дрона багатоповерховий будинок у місті Часів Яр у Донецькій області. Внаслідок цього удару загинули двоє людей, ще двоє - зазнали поранень, повідомили у Донецькій обласній прокуратурі. Одного з постраждалих госпіталізували.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (частина друга статті 438 КК України). 

РФ атакувала КАБами Харківщину: двоє загиблих

Цього ж дня близько 14:15 війська РФ вдарили двома керованими авіабомбами (КАБ) по селу Слатине Харківської області, пошкодивши приміщення фермерського господарства. Внаслідок удару один чоловік, який був працівником господарства, загинув, ще двоє людей зазнали поранень, повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

Також він повідомив, що війська РФ атакували селище Золочів, поранивши 41-річного чоловіка.

Згодом Синєгубов повідомив, що росіяни знову вдарили КАБом по Золочеву, поціливши у приватне домоволодіння. Внаслідок цього удару загинув один чоловік, ще одна жінка зазнала поранень.

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