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РФ у 2024 році обстріляла Харків 318 разів і вбила 94 людини

Дмитро Шварц
1 січня 2025 р.

Росія протягом 2024 року обстріляла Харків 318 разів, внаслідок чого загинули 94 цивільних, з яких троє дітей, повідомив мер Ігор Терехов. Окрім цього, поранення отримали 1108 осіб, з яких 62 дітей.

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Обстріл Харкова 28 жовтня 2024 року
У Харкові у 2024 році через обстріли РФ загинуло 94 цивільні особиФото: George Ivanchenko/AA/picture alliance

Збройні сили РФ протягом 2024 року обстріляли Харків 318 разів, внаслідок чого загинули 94 цивільних, про що у середу, 1 січня, повідомив міський голова Ігор Терехов. "Торік ворог 318 разів обстрілював місто. Ракетами, дронами, авіабомбами. Ці вибухи будили нас серед ночі, руйнували наші будинки, забирали наші життя. 94 загиблих, серед яких троє - діти. 1108 поранених, серед яких 62 - знову діти", - зазначив він.

За даними, які навів Терехов, Харків, зокрема, обстріляли 59 разів авіабомбами ФАБ-250, 25 разів - авіабомбами ФАБ-500, 75 разів - боєприпасами типу УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий планувальний боєприпас. - Ред.), 33 рази - ракетами С-300, 15 разів - ракетами С-400, 35 разів - дронами типу "Shahed".

Також, за словами мера, у Харкові протягом минулого року зафіксовано 2113 сигналів повітряної тривоги загальною тривалістю 3764 години (майже 157 діб). "Майже півроку без нормального сну, в постійному страху за себе і своїх близьких. Ворог не бачить перед собою меж. Його ракети не обирають між школою чи житловим будинком, лікарнею чи дитячим майданчиком. Для нього ми всі - просто цілі", - додав він.

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