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КонфліктиУкраїна

Дроновий удар по Києву: кількість загиблих зросла до двох

Степан Смишляєв
1 січня 2025 р.

Щонайменше двоє людей загинули, шестеро - постраждали внаслідок атаки дронів РФ на Київ. Будинки на Печерську атакували не менше чотирьох "шахедів", повідомив Андрій Єрмак.

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Пошкоджений будинок у Києві, 1 січня 2025
Пошкоджений будинок у Києві, 1 січня 2025Фото: State Emergency Service of Ukraine/AFP

Станом на 13:00 відомо вже про двох загиблих внаслідок атаки російських дронів на Київ вранці у середу, 1 січня, ще щонайменше шестеро людей дістали поранень, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС зазначили, що пошкоджень дістав житловий будинок не лише у Печерському, але й у Святошинському районі столиці.

На Печерську ліквідували пожежу на покрівля адміністративної будівлі площею 200 квадратних метрів. Ймовірно, йдеться про займання на одному з корпусів Національного банку, про яке раніше повідомляли в НБУ.

У Святошинському районі загасили вогонь у двох гаражах. Також відомо про пошкодження дев'яти автомобілів.

Єрмак: Будинки на Печерську атакували чотири дрони

За словами голови Офісу президента Андрія Єрмака, росіяни "свідомо цілились саме по центру столиці в новорічну ніч".

"Попередньо відомо, що будинки в центрі Києва були атаковані щонайменше чотирма "шахедами", - заявив він.

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