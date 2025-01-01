Дроновий удар по Києву: кількість загиблих зросла до двох

Дроновий удар по Києву: кількість загиблих зросла до двох1 січня 2025 р.
Станом на 13:00 відомо вже про двох загиблих внаслідок атаки російських дронів на Київ вранці у середу, 1 січня, ще щонайменше шестеро людей дістали поранень, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
У ДСНС зазначили, що пошкоджень дістав житловий будинок не лише у Печерському, але й у Святошинському районі столиці.
На Печерську ліквідували пожежу на покрівля адміністративної будівлі площею 200 квадратних метрів. Ймовірно, йдеться про займання на одному з корпусів Національного банку, про яке раніше повідомляли в НБУ.
У Святошинському районі загасили вогонь у двох гаражах. Також відомо про пошкодження дев'яти автомобілів.
Єрмак: Будинки на Печерську атакували чотири дрони
За словами голови Офісу президента Андрія Єрмака, росіяни "свідомо цілились саме по центру столиці в новорічну ніч".
"Попередньо відомо, що будинки в центрі Києва були атаковані щонайменше чотирма "шахедами", - заявив він.
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