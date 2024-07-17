Як Німеччина залучає працівників-іноземців

Щоб домогтися зростання економіки, Німеччина вживає заходів для залучення кваліфікованих фахівців із третіх країн. Детальніше про нововведення - у DW.

Нині в Німеччині бракує близько 573 тисяч кваліфікованих працівників, підрахували в Інституті німецької економіки в Кельні (IW). За даними уряду Німеччини за травень 2024 року, лише у 2022 році кількість відкритих вакансій у країні становила майже два мільйони. Щоб зробити Німеччину привабливою для фахівців з-за кордону і пожвавити економічне зростання, уряд Німеччини розробив цілу низку заходів. Деякі з них уже втілено, інші поки що тільки обговорюються. Подробиці - у DW.

Податкові пільги для іноземців

"Іноземним кваліфікованим працівникам будуть у перші три роки після переїзду до Німеччини надані фіскальні пільги - знижка ставки податку на доходи у 30, 20 і 10 відсотків відповідно", - заявив 5 липня міністр фінансів Крістіан Лінднер (Christian Lindner).

Його проєкт, однак, критикують опозиція, профспілки й навіть деякі представники правлячих партій. "Визнаю, я не в захваті від цього пункту досягнутих домовленостей (щодо проєкту бюджету. - Ред.), - заявив, зокрема, міністр праці Губертус Гайль (Hubertus Heil) із Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) в інтерв'ю суспільно-правовому мовнику Deutschlandfunk.

Федеральний міністр праці Губертус Гайль Фото: Bernd Elmenthaler/IMAGO

На думку Гайля, податкові пільги - "не головне". Важливіше прибрати бюрократичні перешкоди, спростити процедури видачі віз і визнання іноземних свідоцтв про кваліфікацію та освіту, наголошує він.

А речник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) уточнив, що заплановані податкові пільги поширюватимуться тільки на "окремі сфери": щоб зиску із них не змогли отримати "мультимільйонери". "Вічних податкових пільг для всіх іноземних працівників" у планах уряду Німеччини немає, зазначив Гебештрайт.

"Карта шансів" для фахівців з-за кордону

Реформування Закону про імміграцію кваліфікованих кадрів , чинного з березня 2020 року, відбувалося в Німеччині в кілька етапів. Останні зміни набули чинності 1 червня 2024 року.

Одне з ключових нововведень - так звана "карта шансів" із бальною системою, покликана допомогти в пошуку вакансій фахівцям із країн, що не входять до ЄС. Завдяки "карті шансів" наявність трудового договору з працедавцем із Німеччини більше не є обов'язковою для в'їзду в країну для роботи, якщо виконано інші умови.

Брак персоналу в медицині та сфері догляду відчувається в Німеччині особливо гостро Фото: Andreas Arnold/dpa/picture alliance

Конкретно йдеться про наявність щонайменше дворічної професійної освіти, а також знання німецької мови на рівні A1 (базовий) або англійської мови на рівні B2 (середній). Відіграє роль також наявність зв'язків із Німеччиною.

Ті, хто має достатню кваліфікацію в галузях, де у Німеччині панує гострий брак кадрів, отримують додаткові бали. Володарі "карти шансів" мають право в'їхати до Німеччини та впродовж року шукати роботу в країні. За певних обставин період для пошуку роботи може бути подовжено - максимум ще на два роки.

Крім того, редакція закону, чинна з 1 червня 2024 року, полегшує умови в'їзду в Німеччину для фахівців із балканських країн: Албанії, Боснії й Герцеговини, Косова, Республіки Північна Македонія, Чорногорії та Сербії.

Коли іноземні дипломи не потрібно визнавати в Німеччині

З березня 2024 року також діють послаблення для зацікавлених у роботі у Німеччині іноземців, які мають практичний досвід.

Сьогодні право на в'їзд у статусі кваліфікованого співробітника мають громадяни третіх країн, які отримали на батьківщині диплом про вищу або професійну освіту і пропрацювали щонайменше два роки за фахом.

Потреби визнавати у Німеччині документ про профосвіту для влаштування на роботу більше немає. Головне - мати трудовий договір із зарплатою мінімум 40 770 євро на рік (до вирахування податків) або за тарифом.

Галузь діяльності, на яку поширюється це правило, включає всі так звані "нерегламентовані" професії. "Регламентованими" вважаються в Німеччині професії, робота за якими можлива лише за дотримання умов, закріплених у законодавстві. Приклади таких професій - лікар або вчитель.

Для роботи у сфері IT не потрібен ані диплом, ані свідоцтво про професійну освіту. А для отримання візи не потрібні й знання мови. Важливим, однак, є підтвердження щонайменше дворічного досвіду роботи та наявність трудового договору в Німеччині із зарплатою щонайменше 40 770 євро на рік (до вирахування податків). Ці обмеження щодо зарплати не діють, якщо людина працює на підприємстві, де діють узгоджені з профспілками тарифні сітки.

Спрощене отримання "блакитної карти ЄС"

З листопада 2023 року в Німеччині також спростили умови отримання так званої "блакитної карти ЄС" або Blue Card - особливої посвідки на проживання для кваліфікованих спеціалістів, які воліють працювати в Німеччині.

Відтоді отримати "блакитну карту ЄС" для роботи в Німеччині стало можливо фахівцям із вищою освітою, які закінчили ВНЗ не раніше, ніж три роки тому ("новачкам у професії"), якщо їм пропонують у Німеччині роботу із зарплатою щонайменше 41 041,80 євро (станом на 2024 рік). Це стосується як звичайних, так і "дефіцитних" у Німеччині професій.

Отримати в ФРН "блакитну карту" тепер теж легше Фото: Daniel Karmann/dpa/picture alliance

Для тих, хто не потрапляє в категорію "новачків", поріг мінімальної річної зарплати, необхідної для отримання "блакитної карти ЄС", було знижено до 45 300 євро.

Крім того, було розширено список "дефіцитних" професій, представники яких можуть претендувати на "блакитну карту ЄС". Якщо раніше до нього входили лише професії в галузі математики, інформатики, природничих та інженерних наук і медицини, то тепер до переліку додали, приміром, ветеринарів, аптекарів і представників деяких інших спеціальностей.

Плани подальших реформ

За даними міністра праці Німеччини Губертуса Гайля, до 2035 року в Німеччині бракуватиме (зокрема через вихід на пенсію. - Ред.) семи мільйонів фахівців. Без іноземців подолати брак робочої сили не вийде. Особливо бракує робочих рук у галузі громадського харчування та у сфері догляду за хворими й літніми людьми. Гостро потребує Німеччина також IT-фахівців - як у держсекторі, так і на приватних підприємствах.

"Ми, як законодавці, ще не дійшли до кінця шляху (у справі реформ імміграційного законодавства. - Ред.)", - цитувало наприкінці травня онлайн-видання Business Insider експертку ВДП із внутрішніх справ Анн-Верушку Юріш (Ann-Veruschka Jurisch).