Приїхати на роботу в ФРН і платити менше податків - реально?

Уряд Німеччини планує запровадити податкові пільги, щоб залучити на роботу до країни закордонних фахівців, яких вона гостро потребує. Про що саме йдеться і чому ці плани критикують?

Податкові пільги для фірм, стимули продовжувати працювати у пенсійному віці, скорочення бюрократичних формальностей... за допомогою цих та інших заходів німецький уряд має намір зробити Німеччину привабливішою для ведення бізнесу. А ще в планах - посилене залучення на роботу в Німеччину закордонних кваліфікованих кадрів.

"Іноземним кваліфікованим працівникам буде в перші три роки після переїзду до Німеччини надано фіскальні пільги - знижка на прибутковий податок в 30, 20 і 10 відсотків відповідно", - запевнив міністр фінансів Крістіан Лінднер (Christian Lindner), представляючи 5 липня урядовий проєкт.

Очільник мінфіну ФРН Крістіан Лінднер Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance/dpa

"Кричуща дискримінація місцевих жителів"

Однак далеко не всім в Німеччині такі плани до душі. "Кричуща дискримінація місцевих жителів", "загроза соціальному миру", "відверто ворожа внутрішня політика", "безжальне ставлення до вітчизняних працівників" ... так коментують плани уряду представники опозиції й профспілкові діячі.

Залунала й критика з боку керівних партій. Депутатка Бундестагу від Партії "Союз90/Зелені" Беате Мюллер-Ґеммеке (Beate Müller-Gemmeke) нагадала в інтерв'ю DW про німецьку конституцію, за якою всі люди рівні перед законом. "У Німеччині діє принцип рівного ставлення до людей. Це означає, що неприпустимо ставитися до одного гірше, ніж до іншого, - заявила Мюллер-Ґеммеке. - На мій погляд, було б дискримінацією місцевих жителів, якщо приїжджим з інших країн будуть надаватися певні податкові пільги".

Депутатка від німецьких Зелених Беате Мюллер-Ґеммеке Фото: Lorenz Huter/photothek.de/picture alliance

Тобто, якщо в одних працівників шляхом податкових пільг буде за однакову працю більше грошей у гаманці, ніж в інших, то таке положення може бути кваліфіковано як таке, що суперечить Основному закону Німеччини.

Дефіцит кадрів - головне гальмо для економіки Німеччини

Найвідоміший опонент планів уряду з-поміж його членів - сам міністр праці й соцзабезпечення, соціал-демократ Губертус Гайль (Hubertus Heil). "Визнаю, я не в захваті від цього пункту досягнутих домовленостей (за проєктом бюджету. - Ред.), - заявив Гайль в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk. - Треба ще раз все обговорити". Тут важливо не допустити соціальних "непорозумінь", наголосив урядовець.

Такого роду критику не сприймають, у першу чергу, ліберали з ВДП. Вони вже котрий місяць домагаються ухвалення рішень, спроможних оживити економічну кон'юнктуру в Німеччині. "Поточне становище в економіці мляве, а в промисловому виробництві - навіть погане", - констатує глава Федерального об'єднання торгово-промислових палат Німеччини (DIHK) Мартін Ванслебен (Martin Wansleben).

Глава Федерального об'єднання торгово-промислових палат Німеччини Мартін Ванслебен Фото: picture alliance/dpa/CTK

"Надії останніх місяців на те, що зростання експорту і підвищення внутрішнього попиту можуть послужити мотором для вітчизняних компаній, не виправдалися", - каже Ванслебен і звертає увагу на серйозні структурні проблеми, які досі "задушливі" для економіки країни.

До числа таких "серйозних структурних проблем" належить і гострий дефіцит кваліфікованих кадрів, котрий намічався вже давно і вибухнув ось тепер. Економісти вважають цей дефіцит найбільшим ризиком для економічного зростання в майбутньому.

Чому трудові мігранти не їдуть до Німеччини?

Згідно з дослідженням Інституту німецької економіки в Кельні (IW), нині в Німеччині бракує близько 573 тисяч кваліфікованих працівників. Економісти підрахували, що економічне зростання цього року було б більш ніж на один відсоток вище, якби не було дефіциту кваліфікованих кадрів. Це дуже багато, якщо врахувати, що економічні прогнози на 2024 рік передбачають зростання ВВП Німеччини лише на 0,2 відсотка.

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Ще у 2020 році уряд у Берліні ініціював закон про залучення кваліфікованих працівників, в який раз по раз вносилися поправки для того, щоб усунути якомога більше перешкод, що заважають їм приїжджати до Німеччини. Це стосується, в першу чергу, бюрократичних формальностей.

У січні 2024 року Губертус Гайль (ліворуч) підписав у Ханої угоду про залучення до Німеччини трудових мігрантів з В'єтнаму Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Але надії на масовий приплив робочої сили з-за кордону виявилися марними. Швидше за все ще й тому, що у світі чули про труднощі в Німеччині з житлом і зростанням ксенофобії - особливо на сході країни, на території колишньої НДР. За даними німецького Фонду Бертельсмана (Bertelsmann-Stiftung), у 2022 році до Німеччини приїхали на роботу 70 тисяч кваліфікованих фахівців з країн, що не входять до Євросоюзу. Це більше, ніж у допандемійному 2019 році - тоді їх було 64 тисячі, але такого числа явно замало, щоб заповнити дефіцит на ринку праці.

План з надання податкових пільг - ще одна спроба зробити Німеччину більш привабливою для іноземних фахівців. Міністр праці Губертус Гайль, однак, сумнівається, що такий захід зможе врівноважити інші вади. "Це не головне", - заявив він, маючи на увазі податкові пільги. З його погляду, важливо, перш за все, прибрати бюрократичні перешкоди, спростити процедури видачі віз і визнання закордонних свідоцтв про отримання кваліфікації.

Дуже серйозною Гайль вважає і мовну проблему. У списку країн, привабливих для трудових мігрантів, Німеччина посідає лише п'яте місце, поступаючись чотирьом англомовним державам.

Податкові пільги - не німецький винахід

Позицію німецького міністра праці критикує експерт фракції ліберальної ВДП в Бундестазі Крістоф Маєр (Christoph Meyer): "Висловлювання Губертуса Гайля ніяк не сприяють підвищенню привабливості Німеччини". Податкові пільги для висококваліфікованих фахівців, за словами Маєра, "стали вже в половині країн ЄС одним зі стандартних способів розв'язання проблеми дефіциту кадрів".

Справді. Відповідаючи у 2018 році на парламентський запит фракції Зелених, німецький уряд перелічив країни, в яких є податкові пільги для іноземних кваліфікованих працівників: Бельгія, Данія, Фінляндія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Австрія, Португалія, Швеція, Іспанія, Великобританія і Кіпр.

Можливість приїхати на роботу до Німеччини є. Але попит на німецьку "синю карту" не дуже великий Фото: Daniel Karmann/dpa/picture alliance

На цю обставину і зараз вказує офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit): "Існує фінансовий майданчик Лондон, існує фінансовий майданчик Париж, Мілан, а також Франкфурт-на-Майні. У всіх цих країнах, як і в багатьох інших в Європі, є такі податкові пільги та знижки для залучення в ті чи інші країни кваліфікованих працівників".

Утім, додав Гебештрайт на пресконференції 8 липня, в планах німецького уряду немає вічних податкових пільг для всіх закордонних працівників. Йдеться лише про "окремі сфери", а деталі ще опрацьовуються. "Ще належить визначити мінімальну зарплату, починаючи з якої будуть діяти правила, і стелю - для того, щоб податкові пільги не надавалися ще й мультимільйонерам, щоб залучити їх до Німеччини", - зауважив Гебештрайт.