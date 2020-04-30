Податки в Німеччині: багаті й бездітні платять більше

У Німеччині триває період подавання податкових декларацій. DW пояснює, як у ФРН обраховуються податки з доходів фізичних осіб - Lohnsteuer і Einkommensteuer. Перше поняття застосовується щодо оподаткування чиновників і найманих працівників, друге - індивідуальних підприємців, фрілансерів, адвокатів, податкових консультантів, лікарів, якщо у них є своя практика.

Коли не треба платити податки

Неоподатковуваний мінімум у Німеччині - дев'ять тисяч євро на людину. Тож якщо загальний дохід сімейної пари не перевищує 18 тисяч євро на рік, вона звільняється від сплати податків. Більший дохід підлягає оподаткуванню. І тут діє досить простий принцип: чим більше людина заробляє, тим більше платить податків. Це називається прогресивною шкалою оподаткування.

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Податкова ставка в Німеччині має доволі широкий діапазон: від 14 до 42 відсотків. У деяких випадках діє спеціальна максимальна ставка - 45 відсотків. Прогресивна шкала працює таким чином, що якщо річний дохід перевищує 60 тисяч євро, то за максимальною ставкою обкладається тільки різниця між сумою доходу і граничним значенням у 60 тисяч євро.

За найнижчою податковою ставкою оподатковуються доходи представників професій, де річний заробіток не перевищує 30 тисяч євро, - наприклад, медсестер і медбратів, вихователів у дитячому садочку, перукарів, соціальних працівників.

Ставка у 42 відсотки застосовується до осіб, які не перебувають у шлюбі і не мають дітей, з річним доходом від 60 тисяч євро, а також до сімейних пар, які мають дохід вище 120 тисяч євро.

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Податкову декларацію (Steuererklärung) кожен може подати, заповнивши її самостійно - на ринку пропонується доволі широкий спектр програмного забезпечення, яке стає при цьому в нагоді. Для найманих працівників, які отримують фіксовану зарплату (Lohn), заповнення податкової декларації самостійно - цілком реалістичне завдання. До речі, вони не зобов'язані подавати декларацію, оскільки податок на прибуток у них уже сплачений. Утім, податкові консультанти рекомендують робити це кожному.

Нюанси податкової декларації

Труднощі виникають, коли з'являється додатковий заробіток (у цьому випадку подання декларації є обов'язковим) або якщо людина є приватним підприємцем. Тоді варто звернутися до професіоналів. Утім, звернення до податкового консультанта - справа добровільна. Важливо враховувати, що самостійне і з консультантом подання декларації має різні строки.

У податковій декларації можна виділити дві групи: самі податки і соціальні відрахування. До податків, крім податку на прибуток, відносяться ще внесок солідарності з новими федеральними землями (Solidaritätszuschlag) і церковний податок (Kirchensteuer). До соціальних відрахувань відносяться виплати до пенсійного фонду, на медичне страхування, а також страховки на випадок необхідності догляду та безробіття.

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Усього в Німеччині шість розрядів оподаткування: від першого (незаміжні й неодружені) до шостого (коли у людини кілька робіт). Розмір заробітку і сімейний стан - два фактори, що впливають на розмір податкової ставки.

Зазвичай найвигідніша ставка оподаткування - у сімейної пари. Найважчий податковий тягар - у платників податків-одинаків і без дітей.

Чи можна списати витрати на співбесіду

Ще одне важливе поняття - витрати, пов'язані з отриманням доходу (Werbungskosten). Наприклад, людина їде на роботу в Німеччину, тоді за рахунок витрат на переїзд можна знизити загальну суму заробітку, що підлягає оподаткуванню. Або коли під час працевлаштування виникають витрати на проходження співбесіди. Тож треба обов'язково зберігати оригінали квитанцій за проїзд чи проживання. Інший приклад - коли на роботу доводиться діставатися до іншого міста. Витрати, пов'язані з цим, теж можна вказати у декларації як витрати, пов'язані з отриманням доходу.

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