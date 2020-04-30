 Податки в Німеччині: багаті й бездітні платять більше | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 30.06.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Економіка

Податки в Німеччині: багаті й бездітні платять більше

У Німеччині високі зарплати? Німці платять високі податки? DW пояснює деякі особливості німецької системи оподаткування.

Німецька податкова декларація (символічне фото)

У Німеччині триває період подавання податкових декларацій. DW пояснює, як у ФРН обраховуються податки з доходів фізичних осіб - Lohnsteuer і Einkommensteuer. Перше поняття застосовується щодо оподаткування чиновників і найманих працівників, друге - індивідуальних підприємців, фрілансерів, адвокатів, податкових консультантів, лікарів, якщо у них є своя практика.

Коли не треба платити податки

Неоподатковуваний мінімум у Німеччині - дев'ять тисяч євро на людину. Тож якщо загальний дохід сімейної пари не перевищує 18 тисяч євро на рік, вона звільняється від сплати податків. Більший дохід підлягає оподаткуванню. І тут діє досить простий принцип: чим більше людина заробляє, тим більше платить податків. Це називається прогресивною шкалою оподаткування.

Читайте також: Зарплата в Німеччині: які податки і скільки платять працівники

Податкова ставка в Німеччині має доволі широкий діапазон: від 14 до 42 відсотків. У деяких випадках діє спеціальна максимальна ставка - 45 відсотків. Прогресивна шкала працює таким чином, що якщо річний дохід перевищує 60 тисяч євро, то за максимальною ставкою обкладається тільки різниця між сумою доходу і граничним значенням у 60 тисяч євро.

За найнижчою податковою ставкою оподатковуються доходи представників професій, де річний заробіток не перевищує 30 тисяч євро, - наприклад, медсестер і медбратів, вихователів у дитячому садочку, перукарів, соціальних працівників.

Ставка у 42 відсотки застосовується до осіб, які не перебувають у шлюбі і не мають дітей, з річним доходом від 60 тисяч євро, а також до сімейних пар, які мають дохід вище 120 тисяч євро.

Читайте також: Робота на пенсії: що дозволено в Німеччині

Податкову декларацію (Steuererklärung) кожен може подати, заповнивши її самостійно - на ринку пропонується доволі широкий спектр програмного забезпечення, яке стає при цьому в нагоді. Для найманих працівників, які отримують фіксовану зарплату (Lohn), заповнення податкової декларації самостійно - цілком реалістичне завдання. До речі, вони не зобов'язані подавати декларацію, оскільки податок на прибуток у них уже сплачений. Утім, податкові консультанти рекомендують робити це кожному.

Нюанси податкової декларації

Труднощі виникають, коли з'являється додатковий заробіток (у цьому випадку подання декларації є обов'язковим) або якщо людина є приватним підприємцем. Тоді варто звернутися до професіоналів. Утім, звернення до податкового консультанта - справа добровільна. Важливо враховувати, що самостійне і з консультантом подання декларації має різні строки.

Зарплата після відрахування податків у Німеччині

У податковій декларації можна виділити дві групи: самі податки і соціальні відрахування. До податків, крім податку на прибуток, відносяться ще внесок солідарності з новими федеральними землями (Solidaritätszuschlag) і церковний податок (Kirchensteuer). До соціальних відрахувань відносяться виплати до пенсійного фонду, на медичне страхування, а також страховки на випадок необхідності догляду та безробіття.

Читайте також: Податок на тампони: у Німеччині планують знизити ПДВ на менструальні продукти

Усього в Німеччині шість розрядів оподаткування: від першого (незаміжні й неодружені) до шостого (коли у людини кілька робіт). Розмір заробітку і сімейний стан - два фактори, що впливають на розмір податкової ставки.

Зазвичай найвигідніша ставка оподаткування - у сімейної пари. Найважчий податковий тягар - у платників податків-одинаків і без дітей.

Чи можна списати витрати на співбесіду

Ще одне важливе поняття - витрати, пов'язані з отриманням доходу (Werbungskosten). Наприклад, людина їде на роботу в Німеччину, тоді за рахунок витрат на переїзд можна знизити загальну суму заробітку, що підлягає оподаткуванню. Або коли під час працевлаштування виникають витрати на проходження співбесіди. Тож треба обов'язково зберігати оригінали квитанцій за проїзд чи проживання. Інший приклад - коли на роботу доводиться діставатися до іншого міста. Витрати, пов'язані з цим, теж можна вказати у декларації як витрати, пов'язані з отриманням доходу.

Дивитись відео 05:57

Як відкрити свій бізнес у Німеччині: досвід українців

  • Яких спеціалістів бракує на німецькому ринку праці?

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Позитивний список

    Професії, вказані у позитивному списку (Positivliste) Федерального агентства з працевлаштування, передбачають наявність початкової або середньої професійної освіти. Іноземці не з ЄС можуть працювати за ними в Німеччині. Яких спеціалістів бракує на німецькому ринку праці?

  • Робота з металом

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Робота з металом

    У Німеччині спостерігають дефіцит кадрів у професіях, пов’язаних із металом. Передусім, бракує кваліфікованих робочих із нарізання металу, технологів-монтажників металевих конструкцій, майстрів-зварювальників, механіків-інструментальників

  • Електронна автоматизація

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Електронна автоматизація

    Професії, які передбачають роботу з автоматизованими системами управління, також входять у "позитивний список". Слюсар-механік, спеціаліст з електроніки, промисловий технолог - цих спеціалістів німецьким фірмам дозволяють запрошувати з країн, які не входять до складу ЄС.

  • Будівництво

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Будівництво

    Через будівельний бум Німеччина активно залучає з-закордону спеціалістів із контролю на будівельних майданчиках, фахівців, які спеціалізуються на укладанні плитки, паркету, мулярів, теслярів, покрівельників, спеціалістів з установки жалюзі тощо.

  • Фахівці із прокладання каналів

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Фахівці із прокладання каналів

    Бракує і фахівців з підземних будівельних робіт, будівництва каналів та прокладання тунелів, а також робочих з укладання асфальту та прокладання рейкових шляхів.

  • Сантехніка, опалення, вентиляція

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Сантехніка, опалення, вентиляція

    Потрібні спеціалісти з монтажу та експлуатації систем опалення, внутрішніх сантехнічних пристроїв, кондиціонування повітря та вентиляції, технології, які працюють зі системами електронної автоматизації охолоджувальних установок, фахівці, які спеціалізуються на закладанні камінів і печей, бляхарі та водопровідники.

  • Сфера транспорту

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Сфера транспорту

    Наявний і дефіцит машиністів та водіїв вантажного транспорту, техніків обслуговування транспортних засобів, спеціалістів із ремонту кузовів, роботі з металевими конструкціями у сфері будівництва вантажних автомобілів, а також механіків-сільгосптехніків.

  • Медицина

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Медицина

    Дедалі більше потрібні операційні медсестри, а також середній медичний персонал у сфері надання невідкладної медичної допомоги, інтенсивного догляду, геріатрії, онкології, нефрології, паліативної медицини або реабілітації. Бракує акушерок, фізіотерапевтів та педіатрів, спеціалістів із виготовлення протезно-ортопедичної, реабілітаційної та слухової техніки.

  • Сфера інформаційних комунікацій та IT

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Сфера інформаційних комунікацій та IT

    Вакансії у сфері інформаційних та комунікаційних технологій довгий час залишаються незайнятими. Потрібні спеціалісти з електроніки та систем зв'язку, спеціалісти з інформаційних систем, техніки-електрики. Ще одна затребувана професія з позитивного списку - розробники програмного забезпечення.

  • Вимоги до іноземців

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Вимоги до іноземців

    Іноземцям не з ЄС, які мають професійно-технічну освіту, працювати в Німеччині можна за дотримання деяких умов. Професія має бути у позитивному списку. Диплом потрібно підтвердити у Німеччині. Шукач також повинен сам знайти роботодавця.

    Автор: Тетяна Вайнман


Також за темою

Deutschland Symbolbild digitales lernen in der Corona-Pandemie

У Німеччині через пандемію COVID-19 зріс рівень безробіття 30.04.2020

Рівень безробіття в Німеччині збільшився до 5,8 відсотка. Понад 10 мільйонів людей почали працювати за скороченими графіками, повідомило Федеральне агентство праці.

Video-Blog-Bildschirmschoner | 19. Folge - ED, Wie zahlen die Deutschen Steuern

Чому німцям вигідно платити податки (відео) 18.11.2019

У Німеччині можна щороку повернути собі в середньому тисячу євро з податків. Як саме, дивіться у черговій серії "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим".

Symbolbild Fachkräftemangel

Робота в Німеччині: що важливо знати українцям для працевлаштування (відео) 18.12.2019

Анґела Меркель запросила працівників не з ЄС на роботу до Німеччини. Однак "безвіз" та біометричний паспорт такого права не дають. Що важливо знати українцям, щоб скористатися новим законом для працевлаштування у ФРН?

Реклама

Докладно

Німецька податкова декларація (символічне фото)

Податки в Німеччині: багаті й бездітні платять більше

У Німеччині високі зарплати? Німці платять високі податки? DW - про деякі особливості німецької системи оподаткування.  

Karpaten Ukraine (DW/N. Zotova)

Хто виграє битву за Карпати? (відео)

Екологи переконані, що екосистему гірського хребта Свидовець знищують для будівництва нового гірськолижного курорту.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  