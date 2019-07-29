 Німці обговорюють зарплату: без табу про табу | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 27.04.2021

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Економіка

Німці обговорюють зарплату: без табу про табу

Про зарплату зі сторонніми німці не говорять? Де там! Молоде покоління працівників і далі ламає стереотипи.

Розмір зарплати в Німеччині

Донедавна обговорювати розмір зарплати в Німеччині було табу

Особисте життя, ставлення до релігії, політичні погляди - теми, про які німці не дуже охоче спілкуються з малознайомими їм людьми. Ну а про заробітну плату в Німеччині краще не розпитувати навіть друзів, а вже колег і поготів - все одно правди не дізнаєшся! "Тільки риби мовчазніші", "Остання таємниця", "Тема-табу" - такі заголовки до статей про зарплату ще донедавна нерідко зустрічалися на шпальтах німецьких видань. Однак молоде покоління працівників і в цій сфері вносить свої корективи.

Порівняти свою зарплату з чужою

Вони диктують свої умови працедавцям, бачать у керівникові насамперед наставника, прагнуть до балансу між роботою й особистим життям, при цьому не бояться навантажень і відповідальності... але головна риса міленіалів - активне використання нових медіа та інтернету. "У тому, що покоління Y по-іншому поводиться з особистими даними, немає нічого нового. У соціальних мережах відверто обговорюють навіть найінтимніші питання. Тож чому тоді не поговорити про зарплату? - коментує ситуацію Ганс-Карл фон Гюльзен (Hans-Carl von Hülsen), експерт з питань оплати праці в консалтинговій компанії Kienbaum.

Головна причина фінансових одкровень - не пуста цікавість, а прагнення домогтися прозорості й справедливості в оплаті праці. У кого є доступ до інформації, той може порівнювати цифри й навряд чи погодиться на меншу суму за ту саму роботу.

Про запит на інформацію про зарплату свідчить і популярність таких онлайн-ресурсів, як, приміром, Gehaltsreporter.de, Gehaltsvergleich.com або Lohnspiegel.de. Тут можна не тільки знайти списки найбільш високооплачуваних спеціальностей, а й зіставити свою зарплату з зарплатою колеги, що займає ту саму посаду, але в іншій компанії.

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Але не тільки у молодого покоління працівників змінюється ставлення до розголошення відомостей про зарплату. Міжнародне дослідження, проведене онлайн-біржею праці Monster.de, показало, що, несподівано для багатьох, німці більш охоче за американців говорять про зарплату. Зокрема, 64 відсотків жителів Німеччини (і лише 25 відсотків жителів США) без проблем погодилися б поділитися зі співрозмовником цією найпотаємнішою інформацією. "Прозорість даних про оплату праці - актуальна тема і в Німеччині. Сьогодні працівники відвертіше обговорюють свою зарплату зі знайомими та колегами, а ось успіх на переговорах про зарплату з керівництвом багатьом дається насилу", - наголошується в пресреліз Monster.de, присвяченому результатам дослідження.

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Відвертість із застереженнями

У Німеччині працедавець не може заборонити відкрито обговорювати з колегами зарплату, навіть якщо в договорах про працевлаштування деяких компаній досі прописують обов'язок не розголошувати дані про розмір зарплати. Мало того, 2017 року в Німеччині набув чинності закон про прозорість заробітної плати, націлений на усунення можливої нерівності при оплаті праці чоловіків і жінок. На підприємствах зі штатом понад 200 співробітників працівник має право запитати начальника, скільки отримують колеги, які виконують ту саму або рівноцінну роботу.

Розмір зарплати в Німеччині

Зарплата пізнається в порівнянні: про гроші говорять!

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І все ж не варто занадто піддаватися прагненню до відкритості та прозорості. Обговорення зарплати в колективі може негативно позначитися на робочій атмосфері, призвести до виникнення заздрощів, ворожості й невдоволення серед колег. Порівнювати зарплату ще прийнятно на старті, коли початкові суми для тієї чи іншої позиції приблизно однакові. "Потім багато що залежить від галузі, в якій працюєш, та й посади, від віку й життєвої ситуації", - підкреслює бізнес-консультант Ганс-Карл фон Гюльзен. Загалом, експерти порталу Karriere.de радять надавати інформацію про розмір грошової винагороди за працю тільки тим, кому справді довіряєш. Розпитуючи колег про їхню зарплату, слід пояснити їм причину своєї цікавості. А якщо плануєш використати отримані дані в переговорах з керівництвом, то робити це варто тільки з дозволу колег, які ці дані повідомили.

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