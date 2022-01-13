РНБО має більше десятка кандидатів у олігархи - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив в інтерв'ю виданню "Українська правда", опублікованому в четвер, 13 січня, що РНБО перевіряє більше десятка людей на предмет того, чи підпадають вони під критерії олігарха, визначені законом.

Раніше Данілов публічно казав, що до олігархічного середовища можна віднести 13 громадян. Зараз він уточнив, що говорив про них, як про кандидатів, які можуть бути внесеними до реєстру олігархів, якщо перевірка покаже, що вони відповідають визначеним законом критеріям. "Цифра 13 мені зрозуміла, ви мене за язик не злапаєте, я вам можу розказати: їх набагато більше", - сказав він.

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Точної кількості Данілов називати не став, як і конкретних прізвищ. "Для того, аби дати остаточне тлумачення, треба пройти перевірку. Там є критерії, визначені законодавством. Ми на сьогоднішній день попередньо відпрацьовуємо це питання. І я не можу сказати, що буде в результаті", - сказав він.

На запитання про те, чи потраплять до реєстру олігархів Ігор Коломойський та Рінат Ахметов, секретар РНБО відповів, що "якщо людина буде підпадати під три критерії - то так".

Данілова також запитали про те, чи вивчає РНБО можливість запровадження санкцій щодо п’ятого президента України Петра Порошенка, якому оголосили підозру в державній зраді. Він відповів, що наразі подібне подання до РНБО не надходило. "Якщо буде подання, ми будемо його вивчати", - сказав Данілов.

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Закон про деолігархізацію

Закон визначає олігархами осіб, які є учасниками політичного життя, мають значний вплив на ЗМІ, мають монополію на національному ринку і володіють активами, що перевищують один мільйон прожиткових мінімумів (близько 83 мільйонів доларів США).

Також закон передбачає створення реєстру олігархів. Підставою для внесення має бути рішення РНБО. Включеним до реєстру особам буде заборонено здійснювати внески на підтримку політичних партій чи брати участь в процесі приватизації великих об'єктів.

Володимир Зеленський підписав закон 5 листопада 2021 року, втім основні його норми будуть введені у дію в травні. Передбачається, що документ втратить чинність через 10 років з дня його введення в дію.