Rheinmetall поставить ЗСУ вісім польових операційних

Очікується, що постачання розпочнеться у 2024 році та завершиться до кінця 2026 року. Фінансувати це буде уряд Німеччини.

Міністерство оборони України замовило у Rheinmetall поставку восьми додаткових станцій передової хірургічної групи Forward Surgical Team (FST) для Збройних сил Ураїни (України). Про це у п'ятницю, 9 серпня, повідомив офіційний сайт німецького концерну.

"Очікується, що постачання розпочнеться у 2024 році та завершиться до кінця 2026 року. Замовлення включає вісім готових під ключ систем, оснащених високосучасною медичною технологією, серед яких рентгенконтейнер, операційна та відділення інтенсивної терапії за стандартом сучасної лікарні", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що фінансувати це постачання буде федеральний уряд Німеччини у рамках ініціативи із надання безпекової допомоги іноземним партнерам "Ertüchtigungsinitiative".

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Для транспортування кожного комплексу Rheinmetall також поставить вантажні автомобілі Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMW) та причепи. Замовлення оцінюється в середньому у "двозначному діапазоні мільйонів євро". Окрім доставки рятувальних підрозділів FST, також передбачається тижневе навчання відповідного українського персоналу в Німеччині.

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Генеральний директор Rheinmetall AG Армін Папперґер (Armin Papperger) зазначив, що "медичні заклади Rheinmetall дуже мобільні, працюють дуже швидко та відповідають найвищим стандартам якості". "Ми раді, що відіграємо важливу роль у підтримці українських збройних сил також нашою медичною допомогою", - додав він.

Також повідомляється, що у вересні 2023 року Rheinmetall передав Україні мобільний польовий госпіталь (NATO-Role-2-Standard) на 32 ліжка для пацієнтів, з яких вісім - для інтенсивної терапії.

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FST призначені для використання на передовій

FST є контейнерними рятувальними одиницями для операцій. Вони складаються з шести контейнерів кожен. П'ять з них під час роботи з'єднані між собою і мають приймальне відділення, зону сортування, рентгенівський кабінет, хірургічну підготовку, хірургічний кабінет, а також відділення інтенсивної терапії. Опорний контейнер з електрогенератором і резервуарами для води може автономно підтримувати систему в роботі не менше 48 годин.

FST призначені для використання на передовій, додає Rheinmetall. "Там важко пораненим військовослужбовцям можуть бути проведені життєзабезпечувальні заходи протягом дуже короткого часу, і пацієнтів можна стабілізувати", - йдеться у повідомленні.

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