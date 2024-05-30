РФ заявила про удар по Криму, ЗМІ пишуть про уражений катер

Міноборони РФ заявляє, що уночі поблизу Кримського півострова нібито були збиті ракети ATACMS і дрони. Українські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють про операцію ГУР і ураження принаймні одного російського катера.

Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що російські військові у ніч на четвер, 30 травня, нібито збили вісім ракет ATACMS над акваторією Азовського моря, а також перехопили вісім безпілотників над акваторією Чорного моря поблизу узбережжя Кримського півострова.

Крім цього, у російському відомстві в дописі у Telegram стверджують про знищення двох безекіпажних катерів, які прямували у напрямку Кримського півострова.

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Своєю чергою, так званий "міністр транспорту Республіки Крим" Микола Лукашенко в дописі у Telegram заявив про те, що нібито під час відбиття удару по об'єктах транспортної інфраструктури міста Керч від уламків збитих ракет постраждали два пороми - автомобільний та залізничний.

Згодом він поширив повідомлення про те, що рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекритий.

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ЗМІ повідомляють про спецоперацію ГУР МО

Україна наразі офіційно не коментувала закиди російської сторони щодо ймовірного ракетного і дронового удару.

Водночас, видання LIGA.net з посиланням на співрозмовника у Силах безпеки й оборони повідомило , що внаслідок операції Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) в окупованому Криму було уражено катер російських військових типу КС-701 "Тунець".

Видання "Українська правда" з посиланням на джерело у ГУР МО повідомило , що українські морські дрони "Магура V5" атакували російські катери у районі селища Чорноморське Євпаторійського району.

За даними видання, в результаті спецоперації ГУР МО було уражено два російські катери, імовірно - типу КС-701 "Тунець"