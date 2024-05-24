Ракетна атака на Крим: вибухи лунали в Алушті й Сімферополі

У низці міст Криму вночі чули вибухи. Окупаційна влада підтвердила "прильоти" біля Алушти і Сімферополя. Партизани повідомляють про влучання ракет у важливий вузол зв'язку.

Проти ночі п'ятниці, 24 травня, в різних частинах окупованого Криму пролунала низка вибухів. Місцеві пабліки та ЗМІ пишуть про влучання ракет і роботу протиповітряної оборони (ППО) в районах Євпаторії, Сак, Сімферополя, Ялти та Алушти. Окупаційна влада підтвердила факт ракетної атаки та "прильоти" біля Алушти і Сімферополя.

Конкретної інформації щодо наслідків атаки окупанти не наводять. Керівник окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов стверджує, що в Сімферопольському районі загинули "двоє випадкових перехожих", а в районі Алушти "зафіксовано влучання по порожньому об'єкту господарського призначення".

Партизани: Влучання у важливий вузол зв'язку

Партизанський рух "Атеш" стверджує, що "порожній об'єкт господарського призначення" в Алушті - це вузол зв'язку військової частини 28735 у селі Сонячногірське, який є важливим пунктом зв'язку та управління. Партизани повідомляють про суттєві пошкодження обладнання, значну кількість загиблих військових РФ і ймовірне знищення пункту управління.

Telegram-канал "Крымский ветер" стверджує, що там знаходиться радіоантена станції космічного спостереження та кілька будівель, по яких і завдали удару. В момент атаки там начебто перебували високопоставлені військовослужбовці РФ.

Також "Крымский ветер" пише про пожежу у військовій частині Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії в селищі Семидвір'я, розташованому в тому ж напрямку від Алушти, що й Сонячногірське.

Інші медіа повідомляють про "спалахи" і вибухи в районах військового аеродрому Бельбек, селища Гвардійське, біля якого розташована авіабаза, та низки інших населених пунктів.

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