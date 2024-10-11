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РФ вночі атакувала Україну двома ракетами і 66-ма дронами

Євгенія Наконечна
11 жовтня 2024 р.

Росія атакувала Україну 2 ракетами і 66 безпілотниками. 29 безпілотників збили, 31 "локаційно втрачений", один полетів назад, а ще чотири залишаються в українському небі, повідомляють у ПС ЗСУ.

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"Полювання" на російський безпілотник у нічному небі над Києвом
"Полювання" на російський безпілотник у нічному небі над КиєвомФото: Gleb Garanich/REUTERS

У ніч на п'ятницю, 11 жовтня, Росія атакувала Україну двома ракетами - балістичною "Іскандер-М" і керованою авіаційною Х-31П, а також 66-ма ударними БпЛА, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України (ПС ЗСУ). Станом на 11:00 за київським часом, силам оборони вдалось збити 29 дронів у Київській, Черкаській, Вінницькій, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Чернігівській та Житомирській областях.

"31 ворожий безпілотник локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Два ударні БпЛА повернули у напрямку Росії, " - зазначають у пресслужбі ПС ЗСУ. Ще чотири дрона залишають у повітряному просторі України. Тип безпілотників у повідомленні не вказували.

Раніше повідомлялось про чотирьох загиблих в Одеському районі внаслідок влучання російської ракети.

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