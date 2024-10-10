Нічна атака РФ по Україні: удари "шахедами" й ракетами

Серед цілей нічних ударів РФ по Україні були Кривий Ріг і Миколаїв. Повідомляється про руйнування цивільної інфраструктури й житлових будівель.

Війська РФ атакували одразу кілька регіонів України із застосуванням різних засобів ураження. Як повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ, в ніч на четвер, 10 жовтня, російські агресори випустили загалом 62 ударних безпілотники (БпЛА), дві балістичні ракети "Іскандер-М", три балістичні зенітні керовані ракети до ЗРК "С-300", дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 і одну керовану авіаційну ракету Х-31П.

Силами та засобами українських оборонців було збито 41 БпЛА, ще 14 дронів локаційно втрачено в різних регіонах України "імовірно внаслідок активної протидії РЕБ", повідомили в пресслужбі ПС ЗСУ.

Про збиття випущених росіянами балістичних і керованих авіаційних ракет нічого не повідомляється.

Руйнування в Кривому Розі, Миколаєві й Запоріжжі

Уранці 10 жовтня голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив у Telegram, що в місті Кривий Ріг від удару російського дрона зазнала руйнувань одна з 5-поверхівок. За даними посадовця, у будинку понівечений дах, а в одному з під'їздів зазнала руйнувань сходова клітина. "З пошкодженої частини дому врятували 6 людей", - додав Лисак.

Так само в результаті російської атаки по Кривому Рогу було перебито газову трубу, що призвело до займання, поінформував чиновник. У міськвладі згодом додали, що займання вдалося загасити. Крім того, надійшла й інформація про постраждалих - нею виявилася 82-річна жінка, яку через поранення довелося шпиталізувати.

Також пізно ввечері 9 жовтня війська РФ завдали ракетного удару по Миколаєву, внаслідок чого спалахнула пожежа на одному з інфраструктурних об'єктів та було пошкоджено склади. Як повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram, російські агресори застосували проти міста ракети Х-59/Х-69.

Крім того, зранку 10 жовтня влада міста Запоріжжя повідомила про масивні російські обстріли як самого обласного центру, так і його околиць.

Унаслідок ударів пошкоджено десятки будівель, також кажуть про шістьох постраждалих.