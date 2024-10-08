РФ ударила по цивільному підприємству Харкова: 21 поранений

Серед поранених є підліток. Троє людей - у важкому стані.

Зранку вівторка, 8 жовтня, Росія завдала удару по цивільному підприємству в Харкові, внаслідок чого постраждали понад 20 людей.

За даними голови обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова, влучання зафіксоване в Індустріальному районі.

"Приліт був не один, а кілька. Тип зброї, якою були завдані удари, встановлюється", - написав у Telegram мер міста Ігор Терехов.

17 потерпілих шпиталізували, в тому числі 16-річного підлітка. Троє поранених - у важкому стані.

Нічна атака РФ: балістика і "шахеди"

У ніч на 8 жовтня РФ задала удару двома балістичними ракетами "Іскандер-М" по портовій інфраструктурі Одеської області, внаслідок чого було пошкоджене цивільне судно під прапором Палау. Загинула одна людина, п'ятеро дістали поранення.

Крім того, російські війська запустили по Україні 19 ударних дронів типу Shahed. 18 із них збила протиповітряна оборона в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій та Тернопільській областях, а один повернувся в Росію завдяки засобам радіоелектронної боротьби. Про будь-які наслідки дронової атаки не повідомлялося.

Минулого тижня, за словами президента України Володимира Зеленського, російська армія використала для ударів по Україні понад 800 керованих авіаційних бомб (КАБ), майже 400 "шахедів" і понад 20 ракет.