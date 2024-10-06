РФ не припиняє удари по Україні: загиблі, десятки поранених

Внаслідок російських обстрілів 6 жовтня у Донецькій області загинули дві людини. Про десятки поранених цивільних повідомляє низка регіонів України.

Російські війська вдень неділі, 6 жовтня, продовжили обстрілювати українські міста, внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Як повідомила Донецька обласна прокуратура, на Донеччині внаслідок обстрілів двоє людей загинули і десятеро поранені. Так, в селі Іллінка Курахівської громади росіяни атакували FPV-дроном автомобіль, в якому перебували представники волонтерської організації. "Вони прямували евакуйовувати цивільних з небезпечного регіону. Від отриманих тілесних ушкоджень 37-річний волонтер загинув, а його колега 32 років дістав акубаротравму", - йдеться у повідомленні.

Також під приціл російських військ потрапили міста Часів Яр, Торецьк та село Серебрянка Бахмутського району, де від ударів зі ствольної артилерії травмовано трьох громадян. У селищі Біленьке Краматорської громади обстріляна житлова забудова, внаслідок чого поранення отримали четверо цивільних - чоловіки 34 і 41 року та 28-річна жінка з шестирічним сином.

Крім того, росіяни скинули на місто Костянтинівка в Донецькій області три керовані авіабомби, ймовірно, "КАБ-250" з УМПК, зазначають в прокуратурі. "Під час руху автомобілем по одній з вулиць несумісні з життям травми дістав 48-річний містянин. Ще двоє мешканців - 22-річний чоловік та жінка 31 року зазнали мінно-вибухових травм і осколкових поранень рук", - повідомили правоохоронці.

У місті пошкоджені дві багатоповерхівки, адмінбудівля, крамниця, кав'ярня, банк, пошта і лінія електропередач, зазначив голова Донецької обласної державної адміністрації (ОДА) Вадим Філашкін.

Обстріли Дніпропетровщини та Херсонщини

Війська РФ протягом дня атакували і три райони Дніпропетровської області. Так, із РСЗВ обсрітляни населені пункти Синельниківщини, внаслідок чого постраждали троє людей. "Осколкові поранення отримали чоловік та жінка. Вони у лікарні. Пошкоджені чотири будинки, легкова автівка, гараж агрофірми, тракторний причіп. Зачепило й газогін. Виникло декілька займань сухої трави. Через влучання БпЛА під час збору врожаю в полі мінно-вибухову травму отримав 45-річний чоловік. Потерпілий госпіталізований", - написав очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

На Нікопольщину російські військові скинули боєприпас, застосовували дрони-камікадзе і відкривали вогонь з важкої артилерії. "Били по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській та Мирівській громадах. Пошкоджені фермерське господарство, багатоповерхівка, три дачні будинки, зупинка, лінії електропередач", - повідомив Лисак.

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На Херсонщині близько 16:00 війська Росії ударили по Дніпровському району міста, повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. "Травми при цьому отримав 61-річний чоловік. Медики надали йому необхідну допомогу на місці. У потерпілого вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія, уламкове поранення", - написав він.

"Цинічними" назвав обстріли 6 жовтня з території РФ прикордонних населених пунктів Сумської та Чернігівської областей генеральний штаб України у вечірньому зведенні.

На Рівненщині знешкоджений нерозірваний безпілотник

Тим часом на Рівненщині лісники виявили уламки "шахеда" та його бойову частину, яка не розірвалась. "Фахівці від'єднали спочатку підривач, а потому на місці події знищили боєчастину шляхом підриву", - повідомила поліція Рівненщини.