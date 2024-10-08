РФ ударила КАБами по багатоповерхівці в Харкові - є жертви

Внаслідок російського удару керованими авіаційними бомбами по густонаселеному району Харкова є загиблі та поранені.

Армія РФ ударила у вівторок, 8 жовтня, по Харкову керованими авіаційними бомбами (КАБ), внаслідок чого є загиблі та поранені.

"Попередньо удар КАБу по багатоповерхівці в Київському районі. Деталі уточнюються", - написав мер міста Ігор Терехов у Telegram.

Згодом він додав, що є інформація про двох загиблих.

Своєю чергою голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов написав, що окупанти вдарили "по густонаселеному району" - Салтівському.

За його словами, крім двох загиблих також є поранені.

Пізніше Синєгубов написав, що російські війська вдарили по відкритих територіях. "Загиблі - цивільні чоловік та жінка, дані встановлюються. Люди в цей час перебували на вулиці. Щонайменше троє отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Удар по цивільному підприємству Харкова: понад 20 поранених

Зранку Росія завдала удару по цивільному підприємству в Харкові, внаслідок чого постраждали понад 20 людей.

За даними Синєгубова, влучання зафіксоване в Індустріальному районі.

"Приліт був не один, а кілька. Тип зброї, якою були завдані удари, встановлюється", - написав Терехов.

17 потерпілих шпиталізували, в тому числі 16-річного підлітка. Троє поранених - у важкому стані.