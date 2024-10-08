РФ ударила КАБами по багатоповерхівці в Харкові - є жертви

РФ ударила КАБами по багатоповерхівці в Харкові - є жертви8 жовтня 2024 р.
Армія РФ ударила у вівторок, 8 жовтня, по Харкову керованими авіаційними бомбами (КАБ), внаслідок чого є загиблі та поранені.
"Попередньо удар КАБу по багатоповерхівці в Київському районі. Деталі уточнюються", - написав мер міста Ігор Терехов у Telegram.
Згодом він додав, що є інформація про двох загиблих.
Своєю чергою голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов написав, що окупанти вдарили "по густонаселеному району" - Салтівському.
За його словами, крім двох загиблих також є поранені.
Пізніше Синєгубов написав, що російські війська вдарили по відкритих територіях. "Загиблі - цивільні чоловік та жінка, дані встановлюються. Люди в цей час перебували на вулиці. Щонайменше троє отримали поранення", - йдеться в повідомленні.
Удар по цивільному підприємству Харкова: понад 20 поранених
Зранку Росія завдала удару по цивільному підприємству в Харкові, внаслідок чого постраждали понад 20 людей.
За даними Синєгубова, влучання зафіксоване в Індустріальному районі.
"Приліт був не один, а кілька. Тип зброї, якою були завдані удари, встановлюється", - написав Терехов.
17 потерпілих шпиталізували, в тому числі 16-річного підлітка. Троє поранених - у важкому стані.