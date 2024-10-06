Атака РФ: ППО збила 2 ракети з 4 та 56 "шахедів" з 87

Російська Федерація в ніч на неділю, 6 жовтня, завдала чергового ракетно-дронового удару по Україні, для чого використала дві балістичні ракети "Іскандер-М", одну крилату ракету "Іскандер-К", одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 87 ударних дронів типу "Shahed". Про це у ранковому зведенні повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

"В результаті протиповітряного бою збито дві ракети та 56 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" у Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Житомирській та Харківській областях", - йдеться у повідомленні.

Також командування Повітряних сил зазначило, що станом на 9-у годину ранку неділі ще чотири "шахеди" перебували в повітряному просторі України, а 25 безпілотників були локаційно втрачено у різних регіонах, імовірно, внаслідок активної протидії РЕБ.

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Тимчасовий виконувач обов'язків начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат 5 жовтня в коментарі виданню "Українська правда" пояснив термін "локаційно втрачені", який останнім часом регулярно вживається у зведенні ПС ЗСУ. "Локаційно втрачені - термін, який уже тривалий час застосовують Повітряні сили у ранкових повідомленнях, означає, що ціль, яку супроводжували радіотехнічні війська ПС - ударні чи розвідувальні БпЛА ворога - зникають із радарів, а це в свою чергу означає, що вони або вичерпали запас пального, або упали під впливом засобів РЕБ Сил оборони", - пояснив Ігнат.

Нагадаємо, що РФ у ніч на суботу вдарила по Україні трьома ракетами Х-59/69 та 13 ударними безпілотниками. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, в результаті роботи ППО було збито три БпЛА, а ще 10 ворожих дронів були локаційно втрачені на півночі та півдні країни, а внаслідок активної протидії засобів РЕБ ракети не досягли своїх цілей.

В ніч на п'ятницю РФ атакувала об'єкти критичної інфраструктури України 19 ударними безпілотниками типу "Shahed", з яких, за повідомленням Повітряних сил ЗСУ, було збито дев'ять, а ще сім були локаційно втрачені, імовірно, внаслідок протидії РЕБ.