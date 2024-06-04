РФ обстріляла Херсон, Сумщину й Дніпропетровщину: є поранені

Росія 4 червня продовжила обстрілювати регіони України. Під ударами опинилися Херсон, Сумська та Дніпропетровська області. Наразі відомо про трьох поранених.

Російська Федерація у вівторок, 4 червня, продовжила обстрілювати регіони України.

Зокрема, мер Конотопа Сумської області Артем Семеніхін повідомив про ураження виробничої інфраструктури міста після удару росіян. "У нас є приліт. На жаль, уражена виробнича інфраструктура. За попередньою інформацією, постраждалих через черговий злочин окупаційних військ немає... Масштаби наслідків і подробиці щодо російської атаки з'ясовують", - зазначив він у відео-сюжеті на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, внаслідок удару "тимчасово обмежено рух транспорту містом у бік мікрорайону "Житловий масив", а саме - трамваїв.

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Сумська обласна військова адміністрація, своєю чергою, повідомила про обстріл Хотінської громади, внаслідок чого поранення отримали дівчина 17 років та чоловік 50 років. Також внаслідок обстрілу зруйновано два приватних будинки, один із яких загорівся.

Також про обстріли у вівторок повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. "Херсон під ворожим вогнем! Вибухи чути в прибережних зонах міста", - написав він у Telegram-каналі.

Ракетно-дроновий удар по Дніпропетровщині

4 червня російські військові завдали ракетного удару по Криворізькому району Дніпропетровської області, про що повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Знову ракетна атака на область. Під ворожий удар потрапило Криворіжжя. Постраждав 69-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджено приватний будинок", - написав він у Telegram-каналі.

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Також Лисак заявив, що протягом дня противник завдав ударів дронами-камікадзе і один раз обстріляв з артилерії Нікопольський район. "14 ударів дронами-камікадзе та артобстріл пережила протягом дня Нікопольщина. Окупанти тероризували Нікополь, Мирівську та Покровську громади", - зазначив Лисак. За даними ОВА, внаслідок обстрілу пошкоджено агрофірму та два інфраструктурні об'єкти. Загиблих і постраждалих немає.