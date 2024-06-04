  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
КонфліктиУкраїна

Нічний удар РФ по Дніпру: ракети збито, є постраждалі

Євгенія Наконечна
4 червня 2024 р.

Дві російські крилаті ракети збили над Дніпром. Уламками пошкоджена цивільна забудова. Наразі відомо про сімох постраждалих.

https://p.dw.com/p/4gbqJ
Рятувальники на місці падіння уламків (фото з архіву)
Рятувальники на місці падіння уламків (фото з архіву)Фото: Darvik Maca Vojtech/CTKpicture alliance

В ніч на вівторок, 4 червня, Росія атакувала ракетами Дніпро. Як повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак, дві ракети вдалось збити, проте внаслідок падіння уламків є пошкодження цивільної інфраструктури, виникла пожежа та постраждали люди.

Наразі відомо про сімох постраждалих, з них двоє дітей: хлопчик, якому один місяць, перебуває у задовільному стані, і 17-річний юнак перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості. В Дніпропетровській ОВА зазначають, що пошкоджені півтора десятка авто, вибиті вікна у приватних будинках, багатоповерхівках та лікарні.

В командуванні Повітряних сил Збройних сил України уточнюють, що по Дніпропетровщині випустили дві крилаті ракети "Іскандер-К" з території тимчасово окупованого Криму. Обидві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил на Дніпропетровщині.

"Крім того, близько до опівночі, противник застосовував чотири безпілотні літальні апарати (тип встановлюється) на північному напрямку. Два - знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони на Чернігівщині, ще два - припинили своє існування самостійно",  - зазначили в Telegram командування у вівторок, 4 червня.

Від "Старлінків" до IRIS-T: як для ЗСУ роблять муляжі

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Кримський міст

Генштаб: ЗСУ уразили Керченську поромну переправу

Генштаб: ЗСУ уразили Керченську поромну переправу

Сили оборони України уразили ракетами ATACMS переправу в Криму, яку російські окупанти використовували для забезпечення своїх військ. Один пором сів на мілину, чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи.
Конфлікти30 травня 2024 р.
Рятувальники працюють на місці падіння уламків збитої російської ракети, Київ, 31 травня 2024 року

Війська РФ вночі вдарили по Києву "Іскандером", ППО збила ракету

Війська РФ вночі вдарили по Києву "Іскандером", ППО збила ракету

Російські війська вдарили по Києву ракетою "Іскандер-К". Її збили сили ППО, проте уламки спричинили пожежу і зруйнували підстанцію в Голосіївському районі столиці.
Конфлікти31 травня 2024 р.
Далекобійна американська система ATACMS, яку Україна не може використувати для ударів по території РФ.

Білий дім: Київ не може бити ракетами ATACMS по РФ

Білий дім: Київ не може бити ракетами ATACMS по РФ

Україна зможе використовувати американську зброю для ударів по російській території біля північного кордону країни. Дозвіл не поширюється на ракети ATACMS, кажуть у Білому домі.
Конфлікти1 червня 2024 р.