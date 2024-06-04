Нічний удар РФ по Дніпру: ракети збито, є постраждалі

Дві російські крилаті ракети збили над Дніпром. Уламками пошкоджена цивільна забудова. Наразі відомо про сімох постраждалих.

В ніч на вівторок, 4 червня, Росія атакувала ракетами Дніпро. Як повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак, дві ракети вдалось збити, проте внаслідок падіння уламків є пошкодження цивільної інфраструктури, виникла пожежа та постраждали люди.

Наразі відомо про сімох постраждалих, з них двоє дітей: хлопчик, якому один місяць, перебуває у задовільному стані, і 17-річний юнак перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості. В Дніпропетровській ОВА зазначають, що пошкоджені півтора десятка авто, вибиті вікна у приватних будинках, багатоповерхівках та лікарні.

В командуванні Повітряних сил Збройних сил України уточнюють, що по Дніпропетровщині випустили дві крилаті ракети "Іскандер-К" з території тимчасово окупованого Криму. Обидві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил на Дніпропетровщині.

"Крім того, близько до опівночі, противник застосовував чотири безпілотні літальні апарати (тип встановлюється) на північному напрямку. Два - знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони на Чернігівщині, ще два - припинили своє існування самостійно", - зазначили в Telegram командування у вівторок, 4 червня.