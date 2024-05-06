Війська РФ атакували Суми, місто частково без електрики

Російські війська завдали авіаудару по енергетичних об'єктах Сумщини, а також атакували область 13-ма безпілотниками типу Shahed. Сили ППО збили 12 з них.

Російські війська в ніч на понеділок, 6 травня, атакували Україну 13-ма ударними безпілотниками типу Shahed-131/136 з Курської області РФ. Як повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), мобільні вогневі групи знищили 12 БпЛА в Сумській області.

У Сумах - перебої з електрикою

Уночі Сумська обласна військова адміністрація (ОВА) в дописі у Telegram повідомила про те, що війська РФ завдали авіаудару по енергетичних об'єктах Сумщини.

Згодом начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко зазначив, що у зв'язку з масованою атакою "шахедів" на Суми, об'єкти критичної інфраструктури переводяться на резервне живлення. Також у місті розгорнули Пункти незламності.

За певний час Дрозденко повідомив, що роботи по відновленню енергосистеми міста вже почались. "Поступово буде повертатися світло", - написав він у Telegram.

Зранку понеділка Сумська міська рада у Telegram повідомила про те, що у зв'язку зі станом енергосистеми міста, на лініях працюватимуть лише тролейбуси з автономним ходом.

Нагадаємо, що російські війська в ніч на 5 травня атакували Україну 24-ма ударними безпілотниками типу Shahed-131/136, з яких силам протиповітряної оборони (ППО) вдалося знищити 23.

Протягом неділі російські війська завдали по позиціям українських військових і населеним пунктам України два ракетних та 100 авіаційних ударів, здійснили 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).