Італія планує дати Україні другу систему ППО SAMP/T - ЗМІ

Італія планує надіслати в Україну другу систему протиповітряної оборони (ППО) SAMP/T. Про це в понеділок, 3 червня, повідомляє міжнародне агентство Reuters із посиланням на джерело.

За його даними, в Україну мають відправити систему SAMP/T, яка зараз розгорнута в Кувейті, але незабаром має повернутися до Італії. Терміни доставки не уточнюються.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну уряд Італії схвалив вісім пакетів військової допомоги Україні. Нова система SAMP/T, імовірно, стане частиною дев'ятої партії, яку можуть затвердити "найближчим часом".

Італійське видання Corriere della Sera пише, що уряд може дати зелене світло новим поставкам після саміту лідерів Групи семи (G7), який Італія прийматиме 13-15 червня.

Єдина європейська система ППО, дієва проти балістики

Франко-італійська система SAMP/T, також відома як MAMBA, може відстежувати десятки цілей і перехоплювати 10 одночасно.

Це єдина система ППО європейського виробництва, яка здатна перехоплювати балістичні ракети, зазначає агенція.

Італія та Франція спільно поставили Україні першу SAMP/T у 2023 році.

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