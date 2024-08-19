РФ атакувала вночі "шахедами" - їх знищили у восьми областях

Російські військові у ніч на понеділок, 19 серпня, атакували Україну 11-ма ударними безпілотниками типу "Shahed". Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Микола Олещук.

"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами, авіацією та засобами РЕБ Повітряних Сил усі ворожі БпЛА збито у Миколаївській, Черкаській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Донецькій областях", - зазначив командувач Повітряних сил.

Нагадаємо, що минулої ночі російські військові завдали удару по Україні 8-ма ракетами різних типів та 8-ма ударними безпілотниками типу "Shahed", з яких сили ППО збили всі дрони та п'ять ракет.

За даними The Times, керівництво України готується до масштабного удару, якого війська РФ можуть завдати по важливих об'єктах у столиці у відповідь на наступ у Курській області РФ.