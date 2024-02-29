Резолюція ЄП: Більше грошей, боєприпасів і підтримки Україні

Євродепутати виступили за суттєве збільшення військової допомоги Україні та нові заходи для подолання дефіциту боєприпасів. Вони також просять посилити санкційний режим щодо РФ і Білорусі.

Усі країни Європейського Союзу та їхні союзники по Північноатлантичному альянсу (НАТО) мають щорічно виділяти щонайменше 0,25 відсотка свого ВВП на військову підтримку України, вирішив Європейський парламент. Депутати наголосили: Україні потрібно надати все необхідне для перемоги у війні, розв'язаній Росією. Резолюцію, у якій містяться ці тези, у четвер, 29 лютого, у Страсбурзі підтримав 451 європарламентар, 46 - виступили проти, 49 - утрималися.

У тексті резолюції вказується величезна розбіжність у рівні військової підтримки, яка надається Києву країнами ЄС у відсотковому відношенні до їхнього ВВП. Парламентарі закликали найбільші країни Євросоюзу з великим оборонно-промисловим потенціалом терміново збільшити військову допомогу Україні. Євродепутати переконані, що у питанні військової допомоги Україні не повинно бути жодних самообмежень.

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Терміново подолати дефіцит боєприпасів

Депутати ЄП закликали інвестувати в європейську оборонну промисловість задля істотного збільшення виробництва, щоб задовольнити потреби ЗСУ і поповнити виснажені запаси країн Євросоюзу. "Україна особливо потребує сучасних систем ППО, ракет великої дальності, як-от Taurus, Storm Shadow/SCALP та інших, сучасних бойових літаків, різних типів артилерії та боєприпасів (зокрема, 155 мм), безпілотників і зброї для боротьби з ними", - наголошується в тексті резолюції.

У зв'язку з дефіцитом боєприпасів на полі бою ЄП закликав до збільшення Європейського фонду миру та його використання для спільних закупівель для ЗСУ на світовому ринку. На думку депутатів, урядам країн ЄС слід негайно розпочати діалог з оборонними компаніями, аби гарантувати, що виробництво і постачання, зокрема, боєприпасів, снарядів і ракет для України буде пріоритетнішим за інші замовлення. "Недостатнє і несвоєчасне постачання зброї та боєприпасів ризикує підірвати зусилля, докладені дотепер", - заявили в Страсбурзі.

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Парламентарі нагадали, що головна мета України - перемога у війні, яку розв'язала Росія. Це передбачає витіснення всіх сил РФ, її прихильників і союзників з міжнародно визнаної території України. "Ця мета може бути досягнута тільки шляхом безперервних, стійких і неухильно зростаючих поставок Україні всіх без винятку видів звичайних озброєнь", - йдеться в резолюції.

На думку Європарламенту, результат цієї війни і позиція щодо неї міжнародної спільноти відіграють вирішальну роль у здійсненні впливу на майбутні дії інших авторитарних режимів.

Більше санкцій щодо РФ і Білорусі

Євродепутати закликали Євросоюз розширити політику санкцій щодо Росії та Білорусі, відстежуючи, переглядаючи і підвищуючи її ефективність, а також розробити механізм запобігання обходу обмежувальних заходів. Санкції щодо Білорусі мають бути приведені в повну відповідність до санкцій щодо Росії, вважають вони.

Зокрема, на думку парламентарів, необхідно запровадити ембарго на російський уран і металургійну продукцію, а також заборонити співпрацю з російським ядерним сектором, зокрема, з "Росатомом". Як ще один захід вони вказали повне ембарго на російську сільськогосподарську та рибну продукцію, викопне паливо і скраплений прирожний газ, а також подальше зниження стелі цін на нафту в координації з партнерами по G7.

Конфіскація заморожених активів РФ

ЄП також наполягає на невідкладності створення надійного правового режиму, який дав би змогу конфіскувати заморожені в Євросоюзі російські державні активи і використовувати їх для усунення наслідків агресії РФ проти України. Крім цього, Москва буде зобов'язана виплатити Києву післявоєнні репарації, наполягають депутати.

Євросоюзу та його країнам слід розробити стратегію протидії гібридним загрозам і запобігання втручанню Росії в політичні, виборчі та інші демократичні процеси в Україні та в ЄС, також заявив Європарламент.

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План перемоги України

Дискусія щодо цієї резолюції відбулася у Страсбурзі 6 лютого. Тоді члени всіх впливових політичних груп висловили переконання, що, попри безпрецедентну солідарність із Києвом, ЄС робить недостатньо. На думку парламентського спецдоповідача по Росії Андрюса Кубілюса, такий стан справ пояснюється тим, що обсяги європейської допомоги залежать від "індивідуальних добровільних рішень кожної країни-члена ЄС".

"Нам потрібен план перемоги України, який покриє всі військові потреби України, а не тільки боєприпаси", - заявив він. Цей план має ґрунтуватися на зобов'язанні кожної країни Євросоюзу надавати Україні військову допомогу в обсязі не менше 0,25 відсотка від національного ВВП.