Резніков: РФ поки не сформувала ударні угруповання для наступу на Україну

Міністр оборони Олексій Резніков виключає напад Російської Федерації на Україну в найближчі дні, оскільки, за його словами, вона поки не сформувала ударні угруповання військ біля українських кордонів. Про це він повідомив у неділю, 20 лютого, в ефірі телеканалу "1+1".

"Станом на цю годину ударного угруповання з боку РФ у жодному місці, де вони оточили Україну, поки що не сформовано. Тому говорити про те, що завтра-післязавтра буде напад, на мій погляд є недоречним", - сказав він. Водночас Резніков додав, що це не означає відсутність ризиків і загроз для України з боку Росії.

Міністр наголосив, що Збройні сили України готові до будь-якого сценарію. Однак у варіант нападу російських військ на Україну з боку Придністров’я (невизнаної Придністровської молдавської республіки. - Ред.) Резніков не вірить. "Це несерйозний сценарій, тому що там Молдова, яка давно чекає можливості відновити свою територіальну цілісність", - сказав він і додав, що російські військові навчання на цій території - це "фарс, який використовують як елемент інформаційної війни".

Резніков зазначив, що Україна буде уважно спостерігати за засіданням Державної думи РФ, яка 22 лютого збирається обговорювати ситуацію на Донбасі. "У них там якась шаманська подія, де вони з бубнами будуть збиратися і, можливо, приймати якісь цікаві дурнуваті рішення. Але я думаю, що ці рішення призведуть до відмови від мінських угод з боку РФ. Тому ми поспостерігаємо за цим", - сказав міністр.

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США: Путін дослівно слідує сценарію вторгнення в Україну

Тим часом державний секретар США Ентоні Блінкен у неділю заявив, що президент Росії Володимир Путін "дослівно дотримується сценарію" вторгнення в Україну, про який попереджали Сполучені Штати.

На його думку, після скупчення понад 150 тисяч російських військових біля українських кордонів, продовження спільних навчань РФ і Білорусі можуть бути ще однією ознакою підготовки ґрунту для вторгнення в Україну.

Останніми місцями на Заході неодноразово попереджували про план Росії напасти на Україну під надуманим приводом після завершення зимових Олімпійських ігор у Китаї 20 лютого.

Ескалація на Донбасі

16 лютого на Донбасі різко загострилась ситуація, зокрема, коли снаряд проросійських бойовиків влучив у будівлю дитячого садка в Станиці Луганській. 18 лютого ватажки самопроголошених утворень на непідконтрольних Києву територіях оголосили за погодженням з російським керівництвом масову евакуацію з Донбасу до Ростовської області РФ дітей, жінок і людей похилого віку. Також вони оголосили загальну мобілізацію чоловіків під приводом начебто запланованого "наступу" Збройних сил України. 19 лютого російські слідчі порушили кримінальну справу через нібито обстріл прикордонної території Ростовської області з боку України.

Україна та Захід попереджують про можливі провокації з боку РФ і проросійських бойовиків задля звинувачення в них української сторони та створення приводу для нового вторгнення. Зокрема, в неділю українська розвідка повідомила про підготовку бойовиками зйомок нібито обстрілів житлових будинків цивільних з боку української армії.