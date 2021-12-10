"Рейтинг": більшість за економічні паспорти, проти подвійного громадянства

53 відсотки респондентів схвально ставляться до ініціативи президента України Володимира Зеленського запровадити економічний паспорт. Водночас проти ініціативи глави держави дозволити множинне громадянство виступають 50 відсотків опитаних. Про це свідчать результати репрезентативного опитування соціологічної групи "Рейтинг", оприлюдненого в п'ятницю, 10 грудня.

З відповідними ініціативами Зеленський виступив під час щорічного послання президента до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України 1 грудня. За даними соціологів, 48 відсотків опитаних чули звернення, 52 - ні.

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З ідеєю про запровадження економічного паспорту, за яким українські діти будуть отримувати кошти від видобутку надр, обізнані 32 відсотки респондентів, 40 відсотків - щось чули про неї, 28 відсоткам нічого невідомо про це. Позитивно до неї ставляться 53 відсотки опитаних, негативно - 16, нейтрально - 28.

Запровадження в Україні подвійного громадянства підтримують 47 відсотків, проти цього - 50 відсотків, не визначились - 3 відсотки. Для порівняння: у червні 2019 року таку ідею підтримували 45 відсотків респондентів, проти були 43 відсотки.

Опитування проводили 6-8 грудня серед 2500 повнолітніх респондентів в усіх регіонах України, крім непідконтрольних Києву територій Донбасу та анексованого Росією Криму. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує двох відсотків.

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Нагадаємо, 2 грудня Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про множинне громадянство в Україні. У разі підтримки народних депутатів в Україні буде знята основна заборона та легалізоване подвійне, потрійне чи будь-яке інше множинне громадянство. 6 грудня Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про запровадження економічного паспорта - рахунків для дітей, на яких накопичуватимуться кошти від плати за використання надр. Очікується, що їх можна буде використати на отримання освіти чи придбання житла після досягнення повноліття.