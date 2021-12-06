Зеленський вніс до Ради законопроєкт про економічний паспорт українця

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 6 грудня, вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкти щодо запровадження економічного паспорта українця, йдеться на сайті парламенту.

Законопроєкт №6394 стосується безпосередньо економічного паспорта, а проєкт закону №6395 - внесення змін до Бюджетного кодексу щодо державних внесків до системи економічного паспорта.

Також президент подав до Ради два законопроєкти щодо Фонду майбутніх поколінь: №6396 передбачає зміни до Податкового кодексу в частині оподаткування коштів цього фонду, а №6397 - зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення і Кримінального кодексу щодо відповідальності за порушення інтересів учасників фонду.

Тексти законопроєктів поки не оприлюднені.

Нагадаємо, 1 грудня під час послання до Ради Зеленський анонсував запровадження економічного паспорта українця - рахунків для дітей, на яких накопичуватимуться кошти від плати за використання надр. За його словами, їх можна буде використати на отримання освіти чи придбання житла після досягнення повноліття. Радник президента Олег Устенко повідомив, що економічний паспорт отримають діти, народжені з 2019 року.

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