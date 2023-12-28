Референдум про вступ Молдови в ЄС пройде без Придністров'я

Раніше президентка Молдови Майя Санду припускала, що її країна може приєднатися до Євросоюзу до 2030 року разом із невизнаним Придністров'ям.

Референдум про входження Молдови до складу Європейського Союзу неможливо організувати на території Придністров'я, оскільки цей регіон не контролюється молдовською владою. Про це заявила президентка Молдови Майя Санду в інтерв'ю румунському виданню Veridica в середу, 27 грудня.

"Виборчі дільниці не можуть бути відкриті на території придністровського регіону, оскільки він не контролюється конституційними органами", - сказала Санду. Вона зазначила, що жителі лівого берега Дністра можуть прийти проголосувати на виборчих дільницях на правому березі.

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Санду підписала заявку на вступ Молдови в ЄС в березні 2022 року. За кілька місяців Кишинів набув статусу кандидата в члени ЄС. 14 грудня 2023 року за підсумками дводенного саміту Європейська Рада вирішила почати переговори з Молдовою про вступ в Євросоюз.

Майя Санду 24 грудня попросила парламент провести національний референдум про членство в ЄС восени 2024 року. Президентка допускала, що Молдова може приєднатися до Євросоюзу до 2030 року разом із невизнаним Придністров'ям, хоча зараз цей регіон не контролюється Кишиневом. У ЄС водночас не виключили, що вступ може відбутися без Придністров'я.

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