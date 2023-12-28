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Референдум про вступ Молдови в ЄС пройде без Придністров'я

Сергій Куприков | Анастасія Шепелева
28 грудня 2023 р.

Раніше президентка Молдови Майя Санду припускала, що її країна може приєднатися до Євросоюзу до 2030 року разом із невизнаним Придністров'ям.

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Майя Санду на зустрічі з жителями Молдови
Майя Санду на зустрічі з жителями МолдовиФото: Elena Covalenco

Референдум про входження Молдови до складу Європейського Союзу неможливо організувати на території Придністров'я, оскільки цей регіон не контролюється молдовською владою. Про це заявила президентка Молдови Майя Санду в інтерв'ю румунському виданню Veridica в середу, 27 грудня.

"Виборчі дільниці не можуть бути відкриті на території придністровського регіону, оскільки він не контролюється конституційними органами", - сказала Санду. Вона зазначила, що жителі лівого берега Дністра можуть прийти проголосувати на виборчих дільницях на правому березі.

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Санду підписала заявку на вступ Молдови в ЄС в березні 2022 року. За кілька місяців Кишинів набув статусу кандидата в члени ЄС. 14 грудня 2023 року за підсумками дводенного саміту Європейська Рада вирішила почати переговори з Молдовою про вступ в Євросоюз.

Майя Санду 24 грудня попросила парламент провести національний референдум про членство в ЄС восени 2024 року. Президентка допускала, що Молдова може приєднатися до Євросоюзу до 2030 року разом із невизнаним Придністров'ям, хоча зараз цей регіон не контролюється Кишиневом. У ЄС водночас не виключили, що вступ може відбутися без Придністров'я.

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