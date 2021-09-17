Речник фон дер Ляєн виправдовує її за 19-хвилинний авіапереліт

Голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) опинилася у центрі критики після того, як стало відомо, що у червні цього року вона здійснила дуже короткий - тривалістю лише 19 хвилин - переліт приватним літаком з Відня до Братислави. Речник голови ЄК Ерік Мамер у четвер, 4 листопада, пояснив, що використання літака було найефективнішим способом дістатися місця призначення.

За словами Мамера, поїздка машиною зайняла б надто багато часу, оскільки потім фон дер Ляєн потрібно було їхати до Латвії на вечірню зустріч, повідомляє агенція dpa. Згідно з поясненням речника, тоді фон дер Ляєн упродоваж двох днів мала відвідати п'ять країн-членів ЄС.

Голову Європейської комісії розкритикували за переліт з Відня до Братислави, адже міста розташовані на відстані лише близько 50 кілометрів одне від одного. Подорож на машині займає близько години.

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Зокрема, генеральний секретар Європейської асоціації платників податків Майкл Ягер (Michael Jäger) заявив німецькій газеті Bild, що авіарейс був "екологічним гріхом", який коштував "великих грошей платникам податків, багато часу, аби дістатися аеропорту і, насамперед, довіри". Критика пролунала й з німецької партії Християнсько-демократичний союз, представницею якої є фон дер Ляєн. Депутатка Бундестагу від ХДС Яна Шімке (Jana Schimke) заважила, що "якщо прагнути змін, то необхідно самому бути прикладом". "Інакше це буде неправдоподібно", сказала вона.

Боротьба зі зміною клімату

Після вступу на посаду голова Єврокомісії фон дер Ляєн активно наполягає на досягненні амбітних цілей щодо захисту клімату, досягненню яких, зокрема, має сприяти скорочення кількості авіарейсів на короткі відстані.

Під час саміту глав держав-учасниць кліматичної конференції ООН (COP26) у Глазго, який проходив 1-2 листопада, фон дер Ляєн закликала світове співтовариство прискорити темпи реалізації кліматичних цілей. "Метан - один із газів, викиди якого ми можемо скоротити найшвидше. Це дозволить одразу ж сповільнити зміну клімату", - заявила глава Єврокомісії.

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За даними екологічної організації Greenpeace, авіарейси на короткі відстані завдають більше шкоди клімату в порівняні з поїздками потягом. Тому вони закликають європейських політиків заборонити такі рейси там, де існує альтернатива подорожі залізницею.

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