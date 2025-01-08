Рамштайн-25: США оголосять допомогу ЗСУ на 500 млн доларів

На зустрічі контактної групи з питань оборони України 9 cічня буде особисто присутній президент Володимир Зеленський.

На засіданні контактної групи з питань оборони України, відомої як формат "Рамштайн" у четвер, 9 січня, США оголосять виділення Україні військової допомоги на ще 500 мільйонів доларів, повідомляє інформаційне агентство Associated Press із посиланням на двох неназваних американських чиновників.

Йдеться про зброю з наявних запасів міністерства оборони США, тож її планують доставити Збройним силам України (ЗСУ) вже до кінця січня.

Зеленський їде в Німеччину на "Рамштайн-25"

На зустріч на американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині уже поїхав міністр оборони України Рустем Умєров. Також на ній буде особисто присутній президент України Володимир Зеленський.

"Ключове для України - продовжити посилювати нашу протиповітряну оборону, дати Україні змогу щонайменше відігнати від наших міст, від наших кордонів російську військову авіацію. Це реально, якщо партнери зараз усе ж таки реалізують домовленості, про які ми з ними давно говоримо", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні в середу, 8 січня.