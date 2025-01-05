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ПолітикаУкраїна

Зеленський: На "Рамштайні" говоритимемо про захист від КАБів

Анастасія Шепелева
5 січня 2025 р.

Пріоритетом України на черговій зустрічі союзників, запланованій на найближчі дні, є посилення ППО, заявив Володимир Зеленський. Йтиметься про захист не лише від російських ракет, але й КАБів та авіації, наголосив він.

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Глава Пентагону Ллойд Остін та президент України Володимир Зеленський на зустрічі у "форматі Рамштайн", вересень 2024 року
Глава Пентагону Ллойд Остін та президент України Володимир Зеленський на зустрічі у "форматі Рамштайн" (фото з архіву)Фото: Heiko Becker/REUTERS

Київ готується до наступного засідання Контактної групи з питань оборони України (відомої як "формат Рамштайн"), заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у суботу, 4 січня. Зустріч, за його словами, запланована "на цей тиждень".

Незмінним завданням для України, як вказав глава держави, є посилення протиповітряної оборони (ППО). "Десятки країн-партнерів, і серед них є ті, хто може збільшити нашу спроможність не лише в захисті від ракет, але й у захисті від керованих бомб, від російської авіації. Будемо про це з ними говорити, будемо переконувати", - наголосив Зеленський.

Він додав, що "життя потребує захисту тут і зараз в Україні", і системи ППО мають працювати для цього. Зеленський висловив подяку всім партнерам, які допомагають Україні "із розвитком повітряного щита".

Водночас він не вказав, чи братиме участь у зустрічі у "форматі Рамштайн" особисто.

Пентагон: Остін вирушить на "Рамштайн" 7 січня

3 січня у міністерстві оборони США повідомили, що у розкладі  глави Пентагону Ллойда Остіна запланована поїздка на німецьку авіабазу "Рамштайн" для участі в засіданні Контактної групи на 7 січня. Між тим, українське державне інформаційне агентство "Укрінформ" із посиланням на Офіс громадських зв'язків авіабази повідомляло, що зустріч відбудеться 9 січня під головуванням Остіна. 

Це буде вже 25-та зустріч у такому форматі. На попередньому засіданні, яке мало відбутися 12 жовтня минулого року, мав головувати президент США Джо Байден. Тоді зустріч у форматі "Рамштайн" мала вперше зібратись на рівні лідерів держав, проте Байден скасував свій візит до ФРН через ураган "Мілтон" у США. Засідання вирішили перенести.

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