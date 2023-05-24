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Одне з попередніх засідань у форматі Рамштайн
Одне з попередніх засідань у форматі РамштайнФото: Heiko Becker/REUTERS
КонфліктиУкраїна

На "Рамштайні" обговорять ППО, боєприпаси і F-16 для Києва

Анастасія Шепелева
2 год. тому

За словами речника Пентагону, пріоритетами наступного засідання у форматі "Рамштайн", яке пройде онлайн 25 травня, буде посилення ППО України, надання боєприпасів і підготовка до тренувань ЗСУ на винищувачах F-16.

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Наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України, більш відома як формат "Рамштайн", буде присвячена посиленню протиповітряної оборони (ППО) України, наданню боєприпасів Збройним силам України (ЗСУ) та підготовці українських військових пілотів на винищувачах F-16. Про це йдеться в повідомленні на сайті міністерства оборони США (Пентагон), опублікованому в ніч на середу, 24 травня.

Засідання пройде в онлайн-форматі 25 травня. "Усе розпочнеться з того, що Україна надасть огляд поточної ситуації з безпекою та розповість про свої найнагальніші потреби. Тому я очікую, що наземна ППО надалі залишатиметься темою пріоритетного обговорення, так само як і боєприпаси. А потім буде також обговорення тренувань на F-16", - повідомив речник Пентагону Пет Райдер.

За його словами, навчання відбуватимуться за межами України, на полігонах у Європі. Детальнішу інформацію щодо місць, строків початку тренувань та передачі літаків Райдер не уточнив, зазначивши, що подробиці будуть відомі найближчими днями. "З точки зору того, хто конкретно буде проводити цю підготовку, де вона буде проводитися і скільки літаків в кінцевому підсумку буде поставлено в Україну, це все деталі, які зараз опрацьовуються", - сказав він.

F-16 - не для контрнаступу

Речник Пентагону зауважив, що F-16 не будуть мати відношення до майбутнього контрнаступу України. "F-16 для України - це довгострокове зобов'язання", - зазначив він.

За словами Райдера, США тісно співпрацюватимуть з союзниками над тим, щоб забезпечити підготовку українських льотчиків на F-16, а згодом - над передачею винищувачів Україні. Він також додав, що президент України Володимир Зеленський запевнив США, що ці літаки будуть використовуватися в межах території держави.

Напередодні виконуючий обов'язки міністра оборони Данії Троельс Лунд Пульсен заявив, що ЗСУ можуть почати тренування на винищувачах F-16 у липні. Водночас питання передачі літаків Україні буде обговорюватися восени.

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