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Резніков анонсував черговий "Рамштайн"
Резніков під час засідання в форматі "Рамштайн", 21 квітня 2023 рокуФото: Heiko Becker/REUTERS
КонфліктиУкраїна

Резніков анонсував чергову зустріч у форматі "Рамштайн"

Валерій Сааков
1 год. тому

Партнери України обговорять на наступній зустрічі в форматі "Рамштайн" посилення української ППО і ПРО, розповів Резніков. Іншою темою для обговорення стане передача західних винищувачів.

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Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що засідання міжнародної контактної групи з надання військової допомоги Україні у форматі "Рамштайн" відбудеться наступного тижня. Про це урядовець написав у суботу, 20 травня, на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

 "Зміцнення ППО/ПРО залишається нашим пріоритетом №1. Наземні системи - від ПЗРК до потужних батарей і ракет до них незмінно у фокусі. Про це, зокрема, ми говоритимемо з колегами на черговій зустрічі у форматі Рамштайн наступного тижня", - написав Резніков.

Очільник українського міноборони подякував партнерам України за появу винищувальної коаліції. На тлі цього Резніков зазначив, що західні літаки стануть важливим елементом захисту українського неба.

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"Сучасна авіаційна платформа - це саме те, чого нам зараз не вистачає в системі ППО/ПРО, щоб захистити наші мирні міста і наших воїнів на фронті. Наші повітряні аси не менш вправні, ніж українські екіпажі Patriot'ів, Iris'ів чи NASAMS'ів. Упевнений, що вони зроблять свою роботу на найвищому рівні", - написав Резніков.

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Водночас український міністр пояснив, що процес передачі українські літаків західного зразка - тривалий. "Рішення, які сьогодні ухвалюють наші партнери щодо літаків - це важливий етап, але не кінець шляху. Буде потрібен час, ресурси і багато дуже кваліфікованої праці, поки наше небо стане безпечнішим. Треба набратися терпіння", - зазначив міністр.

Нагадаємо, остання зустріч партнерів України в форматі "Рамштайн" відбулася 21 квітня 2023 року.

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