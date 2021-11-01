Рада окремо збереться для посилення покарання за підробку COVID-документів

Верховна Рада у вівторок, 2 листопада, проведе позачергове засідання, на якому розгляне законопроєкт про посилення відповідальності за підробку сертифікатів про вакцинацію від COVID-19.

Відповідне розпорядження підписав голова парламенту Руслан Стефанчук. Засідання скликають на вимогу президента України Володимира Зеленського.

Загалом на засіданні планується розгляд 13 питань, серед них також постанова щодо заборони відвідування приміщення Ради без сертифіката про вакцинацію чи негативного ПЛР-тесту або довідки про одужання від COVID-19.

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Посилення відповідальності за підробку ковід-сертифікатів

Згідно із законопроєктом, використання підроблених документів про вакцинацію "проти особливо небезпечних інфекційних хвороб" каратиметься штрафом від 17 тисяч до 34 тисяч гривень або ж обмеженням волі строком до двох років.

Медпрацівники, які будуть вносити неправдиві відомості у бази даних щодо вакцинації, отримуватимуть штраф до 68 тисяч гривень або до двох років обмеження волі та позбавлення права обіймати посаду. А тим, хто підроблені документи про вакцинацію виготовлятиме та продаватиме, - штраф до 170 тисяч гривень або позбавлення волі до трьох років.

Понад 800 кримінальних проваджень

Нагадаємо, що правоохоронці відкрили вже понад 800 кримінальних проваджень через підроблені сертифікати вакцинації. Шахраї навіть створили фейковий застосунок, схожий на застосунок єдиного порталу державних послуг "Дія" для Android, де можна редагувати дані про вакцинацію, вік та іншу інформацію, аби створювати підробки цифрових COVID-сертифікатів.

До цього такі злочини поліція кваліфікувала як використання завідомо підробленого документа.

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