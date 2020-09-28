Феномен QAnon: наймасштабніша сучасна теорія змови

Прихильників руху QAnon сьогодні можна найчастіше побачити на демонстраціях проти коронавірусних обмежень. Але подібні акції - не єдиний майданчик для їхніх виступів. Зустріти людей, які розмахують прапором із величезною літерою Q, у США та Європі можна і на заходах прихильників Brexit, і на протестах проти сексуального насильства над дітьми, і на багатьох інших акціях. На плакатах активістів QAnon нерідко виведені такі гасла: "Свобода замість страху" і "Зупиніть торгівлю дітьми".

За останнім закликом стоїть теорія змови, що її поширюють прихильники QAnon. Згідно з цією теорією змови, міжнародна група впливових педофілів під назвою Deep State викрадає дітей, щоб виготовляти з їхньої крові еліксир вічної молодості. До подібних злочинів, на думку прихильників руху, причетні екскандидатка у президенти США Гілларі Клінтон й американський мільярдер Джордж Сорос.

Угруповання Deep State, згідно з цією теорією змови, є чимось на кшталт світового уряду, який наче ляльковод "смикає за мотузки" сильних світу цього. І лише президент США Дональд Трамп, переконані активісти QAnon, здатен протистояти владі Deep State.

Хто такий Q і що таке "Піццагейт"

Зародився цей рух в інтернеті. У жовтні 2017 року на форумі, що називається 4chan, анонімний користувач під ніком Q запустив свою першу теорію змови. За основу він взяв при цьому міф про те, що в одній із піццерій у штаті Вашингтон діє угруповання педофілів, пов'язаних із Гілларі Клінтон ("Піццагейт"). Цей міф зародився ще під час передвиборної кампанії у США 2016 року.

Анонімний користувач інтернету, який виступив під ніком Q, вважається родоначальником руху QAnon

Незважаючи на те, що твердження про існування подібного угруповання не підтверджується жодними фактами, британський співак Роббі Вільямс нещодавно заявив, що вважає відповідну інформацію достовірною.

Сам Q, який називав себе співробітником спецслужб, стверджував, що володіє секретною інформацією, і передрікав, що незабаром Клінтон затримають. Незважаючи на те, що цього так і не сталося, хитромудрі теорії Q і сьогодні мають дедалі більше прихильників у всьому світі.

За даними експерта з Лондонського інституту стратегічного діалогу (ISD) Джейкоба Гуля, останнім часом повідомлення, позначені хештегом QAnon, найчастіше поширювали в США і Великобританії. На другому і третьому місцях у цьому списку - Канада й Австралія, а за ними йде... Німеччина.

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Рух QAnon у Німеччині

На думку Гуля, причина популярності QAnon у Німеччині може полягати в тому, що тут, на відміну від багатьох інших неангломовних країн, вже існує благодатний ґрунт для поширення різних теорій змови.

Демонстрація противників заходів із боротьби з коронавірусом у Берліні

Так, антисемітське угруповання "рейхсбюргерів", вважає експерт, могло би знайти багато спільного з прихильниками руху QAnon. Та й корона-дисидентів у Німеччині не так вже й мало - не в останню чергу завдяки тому, що їх тут підтримують багато відомих особистостей, починаючи від співака Ксав'єра Найду (Xavier Naidoo) і завершуючи популярним телевізійним кухарем Аттілою Гільдманном (Attila Hildmann).

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За оцінкою Гуля, ядро тих, хто справді вірить у коронавірусні теорії змови, в Німеччині становить кілька сотень тисяч осіб, проте число людей, яких могли би зацікавити теорії, поширювані прихильниками руху QAnon, у країні є значно вищим.

У ФРН, як і в інших країнах, на демонстраціях критиків урядових заходів з боротьби з коронавірусом часто можна зустріти не тільки противників щеплень, езотериків і правих радикалів, а й прихильників QAnon. За даними Лондонського інституту стратегічного діалогу, на тлі пандемії COVID-19 рух QAnon суттєво зміцнив свої позиції. З березня по червень 2020 року в соцмережах Twitter, Facebook та Instagram було опубліковано більше пов'язаних з QAnon постів, ніж за аналогічний період будь-якого з минулих років від часу появи цього руху, підрахували експерти.

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QAnon як метатеорія змови

Особливість міфу QAnon полягає в тому, що він постійно обростає новими подробицями, які часто мають антисемітське підґрунтя. За словами Джейкоба Гуля, "теорія QAnon - це такий собі сир тофу серед різних онлайн-рухів. Він може набувати різного смаку в залежності від того, з чим його змішують".

Книга "QAnon: велике пробудження" стала бестселером

Теорії, у які вірять прихильники QAnon, спираються на локальні теми, вказує Гуль. При цьому виникає своєрідна метатеорія змови, що включає в себе всі інші. У Німеччині це ідеї "рейхсбюргерів", у Великобританії - прихильників Brexit тощо. За словами Гуля, на демонстраціях прихильників виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС час від часу з'являлися активісти QAnon, які називали прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона союзником "рятівника світу" Трампа.

На думку колумніста німецького журналу Der Spiegel Саші Лобо (Sascha Lobo), що спеціалізується на пов'язаних з інтернетом темах, можливість самостійно доповнювати паззл QAnon новими деталями стала ключовим фактором для того, щоб він перетворився на "найуспішнішу і найнебезпечнішу сучасну теорію змови в мережі".

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Прихильники руху QAnon впевнені, що заможні педофіли викрадають дітей, аби приготувати з їхньої крові еліксир молодості

Після того, як прихильники QAnon спланували і здійснили в США низку насильницьких акцій, у 2019 році ФБР заявило, що рух становить потенційну терористичну загрозу. Терорист, який скоїв напад на відвідувачів кальян-барів у лютому 2020 року в німецькому Ганау, перед вчиненням злочину також написав расистський памфлет, у якому знайшли віддзеркалення деякі теорії змови. Незважаючи на те, що він не посилався на QAnon, відповідні асоціації викликає те, що він згадав про "всесвітню секретну службу", яка управляє людьми на відстані.

Рух QAnon і антисемітизм

Улітку 2020 року Facebook і Twitter заблокували тисячі акаунтів прихильників руху QAnon, а 19 вересня уповноважений федерального уряду Німеччини з боротьби з антисемітизмом Фелікс Кляйн (Felix Klein) закликав месенджери до того, щоб вони частіше обмежували поширення повідомлень, пов'язаних з рухом QAnon.

Експерт Лондонського інституту стратегічного діалогу Джейкоб Гуль вважає такий крок правильним, однак водночас він звертає увагу на принципову проблему соцмереж, пов'язану з тим, що вони вітають різноманітність контенту.

На думку експерта, для користувачів дуже важливо навчитися вміло користуватися соцмережами й розпізнавати фейки. Але на тлі пандемії COVID-19, під час якої люди стикаються з найрізноманітнішою інформацією, це не найлегше завдання, констатує Гуль.