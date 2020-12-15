Путін запевняє, що зміна влади в США не позначиться на Росії

Президент Росії Володимир Путін стверджує, що зміна адміністрації в США навряд чи призведе до погіршення ситуації в Росії. Про це Путін сказав у середу, 23 жовтня, на спільному засіданні російських Держради і Ради зі стратегічного розвитку та нацпроєктів.

"Щодо того, що змінюється керівництво в Штатах, і нам буде важче. Не думаю. Буде, як завжди", - запевнив російський лідер, цитує інформагенція "Інтерфакс". Слова Путіна стали коментарем на висловлену раніше репліку лідера російських комуністів Геннадія Зюганова.

"Ми не маємо на це орієнтуватися, маємо розуміти, де нас чекають якісь труднощі, тим більше загрози, заздалегідь це передбачити і відповідним чином вибудовувати свою роботу в економіці, сфері підвищення нашої обороноздатності", - стведжує Путін.

Путін з привітаннями не поспішав

Нагадаємо, російський лідер 15 грудня направив вітальну телеграму Джо Байдену з нагоди перемоги на виборах президента США. Попри те, що про перемогу Байдена американські ЗМІ повідомили ще 7 листопада, російський лідер привітав обраного президента США лише після голосування Колегії виборників.

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Більшість лідерів країн світу не стали чекати голосування Колегії виборників та привітали Байдена з перемогою раніше. Так, 7 листопада одним із перших свої вітання Байдену надіслав президент України Володимир Зеленський. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон привітали обраного президента США 10 листопада, а 25 листопада вітання направив і лідер Китаю Сі Цзіньпін.