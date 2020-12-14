 Путін нарешті привітав Байдена з перемогою на виборах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.12.2020

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Путін нарешті привітав Байдена з перемогою на виборах

У вітальній телеграмі обраному президенту США Джо Байдену Володимир Путін запевнив, що "готовий до взаємодії та контактів".

Володимир Путін привітав Джо Байдена з перемогою на виборах

Володимир Путін привітав Джо Байдена з перемогою на виборах

Президент Росії Володимир Путін направив вітальну телеграму Джо Байдену з нагоди перемоги на виборах президента США. Про це у вівторок, 15 грудня, повідомила персслужба Кремля.

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Як зазначається у повідомленні, Путін побажав обраному резиденту США "всіляких успіхів", а також висловив упевненість, що "Росія та США, які несуть особливу відповідальність за глобальну безпеку та стабільність, можуть, попри розбіжності, реально сприяти вирішенню багатьох проблем та викликів, з якими зараз стикається світ". А тому, стверджує Путін, рівноправне російсько-американське партнерство "відповідало б інтересам народів обох країн та всього міжнародного співтовариства". Російський президент також запевнив Джо Байдена, що "готовий до взаємодії і контактів" з ним.

Анджей Дуда також привітав Байдена

Президент Польщі Анджей Дуда 15 грудня також привітав Джо Байдена з перемогою. У листі обраному президенту США, оприлюдненому на сайті Дуди, він побажав Джо Байдену "плідного терміну" й підкреслив важливість польсько-американських відносин для трансатлантичної та європейської безпеки і стабільності.

Керівництво правлячої у Польщі націонал-консервативної партії "Право і справедливість", до якої близький Дуда, ніколи не приховувало свого приязного ставлення до суперника Байдена на виборах - чинного президента США Дональда Трампа.    

Напередодні Колегія виборників США підтвердила перемогу демократа Джо Байдена на виборах президента країни. Байден отримав 306 із 538 голосів виборників, що значно перевищує необхідний для перемоги мінімум у 270 голосів. Його суперник, чинний президент Дональд Трамп, який досі не визнає своєї поразки, отримав  232 голоси.

Більшість лідерів країн світу не стала чекати голосування Колегії виборників та привітала Байдена з перемогою раніше. Так,  7 листопада одним із перших свої вітання Байдену надіслав президент України Володимир Зеленський. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон привітали обраного президента США 10 листопада, а 25 листопада вітання направив і лідер Китаю Сі Дзіньпін.

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