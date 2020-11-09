Меркель і Байден погодилися щодо важливості трансатлантичної співпраці

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у вівторок, 10 листопада, особисто привітала обраного президента США Джо Байдена і віцепрезиденткуКамалу Харріс з перемогою на виборах. Про це повідомив офіційний представник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

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За його словами, під час телефонної розмови з Байденом канцлерка ФРН висловила побажання тісної співпраці в атмосфері довіри. Як повідомляється, співрозмовники погодилися з тим, що "трансатлантична співпраця має велике значення у світлі численних глобальних викликів".

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Нагадаємо, раніше Меркель вже двічі вітала Байдена з перемогою. Перше привітання від Меркель речник уряду Німеччини поширив у соцмережі Twitter увечері суботи, 7 листопада. У ньому Меркель зазначила, що з нетерпінням чекає на співпрацю з новою адміністрацією в Вашингтоні.

Вдруге Меркель привітала Байдена з перемогою вже письмово. У листі від 9 листопада вона зазначила, що США і ЄС мають стояти "пліч-о-пліч" для подолання проблем поширення коронавірусу, змін клімату і боротьби з міжнародним тероризмом, а також спільно боротись за відкриту світову економіку та вільну торгівлю.

Макрон також особисто привітав Байдена

У вівторок телефонну розмову з Байденом провів також і президент Франції Еммануель Макрон. Як повідомляє агентство dpа, під час бесіди Макрон привітав Байдена і Харріс з перемогою на виборах і запевнив у своїй готовності співпрацювати з таких проблемних питань, як боротьба зі зміною клімату, боротьба з тероризмом і захист основних прав людини.

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