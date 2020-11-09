 Меркель і Байден погодилися щодо важливості трансатлантичної співпраці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.11.2020

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Меркель і Байден погодилися щодо важливості трансатлантичної співпраці

Лідери Німеччини і Франції особисто привітали Джо Байдена із перемогою на виборах президента США.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель і Джо Байден, архівне фото

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель і Джо Байден, архівне фото

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у вівторок, 10 листопада, особисто привітала обраного президента США Джо Байдена і віцепрезиденткуКамалу Харріс з перемогою на виборах. Про це повідомив офіційний представник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

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За його словами, під час телефонної розмови з Байденом канцлерка ФРН висловила побажання тісної співпраці в атмосфері довіри. Як повідомляється, співрозмовники погодилися з тим, що "трансатлантична співпраця має велике значення у світлі численних глобальних викликів".

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Нагадаємо, раніше Меркель вже двічі вітала Байдена з перемогою. Перше привітання від Меркель речник уряду Німеччини поширив у соцмережі Twitter увечері суботи, 7 листопада. У ньому Меркель зазначила, що з нетерпінням чекає на співпрацю з новою адміністрацією в Вашингтоні.

Вдруге Меркель привітала Байдена з перемогою вже письмово. У листі від 9 листопада вона зазначила, що США і ЄС мають стояти "пліч-о-пліч" для подолання проблем поширення коронавірусу, змін клімату і боротьби з міжнародним тероризмом, а також спільно боротись за відкриту світову економіку та вільну торгівлю.

Макрон також особисто привітав Байдена

У вівторок телефонну розмову з Байденом провів також і президент Франції Еммануель Макрон. Як повідомляє агентство dpа, під час бесіди Макрон привітав Байдена і Харріс з перемогою на виборах і запевнив у своїй готовності співпрацювати з таких проблемних питань, як боротьба зі зміною клімату, боротьба з тероризмом і захист основних прав людини.

  • Святковий настрій в Едмонті, штат Оклахома: прихильник Дональда Трампа радіє першим результатам, що надійшли зі Флориди. Кандидат від республіканців зумів забезпечити собі підтримку в цьому хиткому штаті. Хиткими у США називають ті штати, де від самого початку виборці не мають однозначних преференцій і в обох кандидатів є рівні шанси на перемогу.

    Вибори в США як детектив - в очікуванні розв'язки

    Одні святкують...

    Святковий настрій в Едмонті, штат Оклахома: прихильник Дональда Трампа радіє першим результатам, що надійшли зі Флориди. Кандидат від республіканців зумів забезпечити собі підтримку в цьому "хиткому штаті". "Хиткими" у США називають ті штати, де від самого початку більшість виборці не має однозначних преференцій і в обох кандидатів є рівні шанси на перемогу.

  • В очікуванні голосування на площі Макферсона у Вашингтоні. Розчарування на обличчях тих, хто сподівались на шалену перемогу кандидата від демократів Джо Байдена. У багатьох штатах розрив між обома політиками виявився мінімальним, що до останнього ускладнює виявлення переможця.

    Вибори в США як детектив - в очікуванні розв'язки

    ... інші застигли в очікуванні

    В очікуванні голосування на площі Макферсона у Вашингтоні. Розчарування на обличчях тих, хто сподівався на впевнену перемогу кандидата від демократів Джо Байдена. У багатьох штатах розрив між обома політиками виявився мінімальним, що до останнього ускладнює визначення переможця.

  • Палкі дискусії на площі Black Lives Matter, що поблизу Білого дому у Вашингтоні: прихильник Трампа (ліворуч) та демонстрант (праворуч) кричать одне на одного. Як повідомляє кореспондентка DW Інес Поль, настрій в американській столиці був напруженим і вибухонебезпечним.

    Вибори в США як детектив - в очікуванні розв'язки

    Пристрасті розпалюються

    Палкі дискусії на площі Black Lives Matter, що поблизу Білого дому у Вашингтоні: прихильник Трампа (ліворуч) та демонстрант (праворуч) кричать одне на одного. Як повідомляє кореспондентка DW Інес Поль, настрій в американській столиці був напруженим і вибухонебезпечним.

  • Демонстрант у Нью-Йорку палицею лупцює, виготовлену з пап'є-маше, фігуру чинного президента США Дональда Трампа, яку підвісили на мотузці. У штаті Нью-Йорк виборці віддали перевагу Джо Байдену. Отже, 29 голосів виборників будуть зараховані на його користь. Для перемоги потрібно набрати 270 голосів.

    Вибори в США як детектив - в очікуванні розв'язки

    Трампу з пап'є-маше не позаздриш

    Демонстрант у Нью-Йорку палицею лупцює виготовлену з пап'є-маше фігуру чинного президента США Дональда Трампа, яку підвісили на мотузці. У штаті Нью-Йорк виборці віддали перевагу Джо Байдену. Отже, 29 голосів виборників від цього штату будуть зараховані на його користь. Для перемоги потрібно набрати 270 голосів.

  • У Портленді, штат Орегон, у ніч виборів відбулись антирасистські протести. На цьому фото демонстранти спалили американські прапори. Також в інших містах США люди вийшли на вулиці. В очікуванні безладу власники крамниць частково позабивали дошками й щитами свої вікна. Після закриття виборчих дільниць великих народних заворушень, однак, не спостерігалось.

    Вибори в США як детектив - в очікуванні розв'язки

    Гарячий протест

    У Портленді, штат Орегон, у ніч виборів відбулись антирасистські протести. На цьому фото демонстранти спалили американські прапори. Також в інших містах США люди вийшли на вулиці. В очікуванні безладу власники крамниць частково позабивали дошками й щитами свої вікна. Після закриття виборчих дільниць великих народних заворушень, однак, не спостерігалось.

  • Попри відсутність однозначних результатів Трамп оголосив себе переможцем уже в середу вранці. З огляду на затягнення підрахунку голосів він почав говорити про обман нації і повідомив, що звернеться до Верховного суду США з вимогою зупинити подальший підрахунок. У виборчому штабі Байдена заявили, що готові до юридичних кроків проти таких дій конкурента.

    Вибори в США як детектив - в очікуванні розв'язки

    Виборчий детектив триває

    Попри відсутність однозначних результатів Трамп оголосив себе переможцем уже в середу вранці. З огляду на затягнення підрахунку голосів він почав говорити про "обман нації" і повідомив, що звернеться до Верховного суду США з вимогою зупинити подальший підрахунок голосів. У виборчому штабі Байдена заявили, що готові до юридичних кроків проти таких дій конкурента.

    Автор: Гелена Кашель


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