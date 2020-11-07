Меркель привітала Байдена: США і ЄС мають стояти пліч-о-пліч

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у понеділок, 9 листопада, привітала Джо Байдена з перемогою на виборах президента Сполучених Штатів. "США та Німеччина як частина ЄС повинні стояти разом, щоб подолати великі виклики сьогодення", - сказала вона в Берліні.

Для подолання проблем поширення коронавірусу, змін клімату та задля боротьби з міжнародним тероризмом треба стояти Байден"пліч-о-пліч", а також спільно боротись за відкриту світову економіку та вільну торгівлю. Саме це, за словами Меркель, є основою доброботу по обидва боки Атлантики. При цьому канцлерка ФРН "визнала", що Німеччина та ЄС повинні взяти на себе "більше відповідальності", і додала, що "радіє співпраці з Байденом та обраною віцепрезиденткою США Камалою Харріс.

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Міністри покладають великі надії на Байдена

Раніше у цей день очільник МЗС ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) сказав, що за Байдена "зміниться не все, але багато чого покращиться". Маас в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk висловив упевненість у тому, що Байден, на відміну від чинного президента США Дональда Трампа, не вимагатиме так жорстко від Німеччини збільшення видатків на оборону до двох відсотків ВВП. Німецький міністр припускає, що питання щодо видатків на оборону не зникне з порядку денного, але воно розглядатиметься "в іншому стилі".

Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmeier), зі свого боку, висловив сподівання, що за Байдена США ширше діятимуть у багатосторонньому форматі та ухвалюватимуть менше односторонніх рішень, ніж за Трампа. Політик вважає, що якщо раніше відносини між ФРН та США потерпали, наприклад, від штрафних мит, то тепер політика у сфері міжнародної торгівлі повернеться у звичне русло. Альтмаєр пов'язав великі сподівання з тим, що США знову стануть учасниками Паризької кліматичної угоди, оскільки, за його словами, це важливо не тільки для економіки, але й для планети у цілому.

РФ і Китай Байдена ще не привітали

Між тим обраного у США президента Джо Байдена ще не привітали Росія та Китай. У Кремлі, зокрема, пояснюють це тим, що "чекають на офіційні результати виборів у США".

Як відомо, чинний президент США Дональд Трамп не визнає результати виборів, які відбулись 3 листопада, і погрожує судовими позовами через "фальсифікації", доказів яких ані він, ані його штаб поки не навели.