Путін похвалився територіальним здобутками в Україні

З початку року 189 міст і сіл перейшли під контроль військ РФ, наголосив Путін. Він також укотре пригрозив ядерною зброєю і новими ракетами.

Президент РФ Володимир Путін озвучив територіальні здобутки військ РФ протягом нинішнього року під час агресивної війни проти України. Відповідні заяви Путін зробив у понеділок, 16 грудня, на розширеному засіданні колегії міноборони РФ.

"Російські війська міцно володіють стратегічною ініціативою на всій лінії бойового зіткнення. Тільки в поточному році було звільнено 189 населених пунктів", - заявив Путін, якого цитує "Інтерфакс".

Бєлоусов каже про значні територіальні здобутки в Україні, хоч аналітики називали менші цифри

Тим часом міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов заявив, що загальна площа захоплених цьогоріч територій в Україні становить близько 4,5 тисячі квадратних кілометрів. За його словами, у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях Збройні сили України (ЗСУ) досі контролюють від 25 до 30 відсотків території, а в Луганській області - лише 1 відсоток.

Незалежних підтверджень озвучених російським військово-політичним керівництвом цифр поки не було, зазначає інформагенція dpa. Утім, раніше незалежні спостерігачі підтверджували, що цьогоріч війська РФ справді досягли значних територіальних успіхів. Приміром, за підрахунками українського Telegram-каналу UA War Infographics , з початку року російські війська взяли під свій контроль територію площею 2,8 тисяч квадратних кілометрів, пише dpa.

Також на початку грудня інформагенція AFP оприлюднювала свої оцінки територіальних здобутків військ РФ у цьому році, що базувалися на даних американського Інституту вивчення війни (ISW). У матеріалі зазначалося, що загалом, з початку поточного року російські сили отримали контроль над 3500 квадратними кілометрами. Таким чином, зафіксовані за 11 місяців цьогорічні територіальні здобутки військ РФ вшестеро перевищували площу захоплених ними територій за весь 2023 рік, констатували журналісти AFP.

Путін знову вдався до ядерних погроз

Іншою темою, яку згадав під час засідання Путін, стало питання ядерної зброї та засобів її доставки, зокрема ракетних. Приміром, Путін наголосив у своїй промові на важливості серійного випуску таких комплексів як балістична ракета середньої дальності (БРСД) "Орешник", що за його словами буцімто потрібно "для захисту безпеки Росії і наших союзників".

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Він також пригрозив тим, що новітні російські крилаті ракети типу Х-101 можуть оснащуватися ядерним боєзарядом.