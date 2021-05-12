Путін погрожує Україні реакцією на "зачистку" політпростору

Президент Росії Володимир Путін застеріг, що Росія реагуватиме на дії влади України, спрямовані на зачистку політичного простору країни від сил, зацікавлених у співпраці з Росією. Про це Путін заявив у п'ятницю, 14 травня, на засіданні Ради безпеки РФ, повідомляє офіційний сайт Кремля. Ситуація в Україні стала разом із палестино-ізраїльським конфліктом головними темами обговорення на засіданні Радбезу РФ.

Російський лідер, зокрема, висловив переконання, що нині в Україні "відбувається цілком очевидно зачистка політичного поля". В цьому контексті Путін згадав закриття низки загальнонаціональних ЗМІ та відсутність належної реакції західних партнерів на це.

"З політичних мотивів вибірково комусь в провину ставиться робота з Росією у сфері економіки, хоча багато хто, в тому числі й особи з вищого політичного керівництва країни, активно працюють протягом багатьох років у Росії, і, до речі кажучи, в Криму теж, і нічого - це вважається нормою", - підкреслив Путін. Тобто, на його думку, ухвалюються "рішення явно політичні й вибіркові, спрямовані тільки на одне - зачистити політичне поле від тих сил, які виступають за мирні вирішення кризи на південному сході України, в Донбасі, і за добросусідські відносини з Росією".

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"Що - всіх, хто працює з Росією, тепер будуть в Україні притягати до кримінальної відповідальності?", - запитав Путін.

Президент РФ попередив: "Це, безумовно, питання, яке має завжди перебувати в полі нашої уваги, і ми своєчасно належним чином, маючи на увазі всі загрози, які для нас створюються, повинні будемо на це реагувати".

Україну перетворюють на "анти-Росію"

Крім того, Путін зазначив, що Україну перетворюють на антиросійський майданчик, що вимагає особливої уваги Росії щодо безпеки. "Україну повільно, але вірно перетворюють на якийсь антипод Росії, на якусь анти-Росію, на якийсь майданчик, з території якого ми постійно, судячи з усього, отримуватимемо новини, що вимагають особливої з нашого боку уваги з точки зору забезпечення безпеки Російської Федерації", - припустив Путін.

Як повідомлялося, 11 травня народним депутатам ВР від ОПЗЖ Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку було повідомлено про підозру в держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому РФ Криму. За словами генпрокурора Ірини Венедіктової, підозра стосується трьох епізодів протиправної діяльності та співпраці з країною-агресором.

За даними слідства, в 2015 році Медведчук вступив у попередню змову з чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря (морська економічна зона України, тимчасово окупована РФ). Ще один епізод кримінального провадження стосується передачі спеціальним службам РФ відомостей, що містять державну таємницю. Третій епізод незаконної діяльності - проведення підривної діяльності проти України, зокрема в контексті розробки антиукраїнського проєкту "Промінь".

Медведчук 12 травня прибув в Офіс генерального прокурора, ознайомився з копією пред'явленої йому підозри й заявив, що переховуватися від слідства не має наміру, а підозри є політично мотивованими.

13 травня Печерський районний суд Києва узяв Медведчука під домашній арешт.

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Між іншим, у Росії згідно зі статтею 275 Кримінального кодексу РФ "державна зрада карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до двадцяти років зі штрафом у розмірі до п'ятисот тисяч рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до трьох років або без такого і з обмеженням волі на строк до двох років".