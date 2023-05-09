Путін на параді 9 травня закинув Заходу війну проти РФ

У своїй промові перед початком параду перемоги Путін знову звинуватив Захід у намірі знищити Росію. Започатковану за його наказом війну в Україні він представив як розв'язану західними країнами проти РФ.

Перед початком військового параду до Дня перемоги у Москві у вівторок, 9 травня, президент Росії Володимир Путін заявив, що під час війни проти Україні вирішується майбутнє державності РФ.

Він представив повномасштабне вторгнення в Україну, як "війну, розв'язану проти Росії". Дії ж Москви Путін позначив як "відсіч міжнародному тероризму". При цьому у кримінальних справах про "тероризм" та його "виправдання" в Росії масово затримуються та засуджуються опозиційні політики, громадські та культурні діячі.

Значна частина промови Путіна була присвячена звинуваченням на адресу західних країн. Так, він вкотре заявив, що Захід має намір добитися розпаду та знищення Росії, "перекреслити підсумки Другої світової війни, зламати систему глобальної безпеки та міжнародного права".

У своїй промові глава Кремля, по суті, відкинув незалежний статус України, стверджуючи, що український народ "став заручником державного перевороту та злочинного режиму його західних господарів".

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Парад відвідали представники семи країн СНД

Президенти Росії Володимир Путні, Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, Киргизстану - Садир Жапаров, Узбекистану - Шавкат Мірзійоєв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян перед парадом у Москві Фото: Gavriil Grigorov/Sputnik/AFP

На параді в Москві були присутні сім іноземних лідерів, усі вони представляли країни Співдружності Незалежних Держав (СНД). Це були президенти Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, Киргизстану - Садир Жапаров, Таджикистану - Емомалі Рахмон, Узбекистану - Шавкат Мірзійоєв, Туркменістану - Сердар Бердимухамедов, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, правитель Білорусі Олександр Лукашенко.

У щоденному зведенні американського Інституту вивчення війни ISW за 8 травня вказувалося, що лише участь Жапарова була анонсована заздалегідь. Про візити ж Токаєва, Рахмона і Мірзійоєва стало відомо лише напередодні. Аналітики вважають, що для Росії їхня участь в параді була важлива для того, щоб продемонструвати збереження впливу у Центральній Азії. Вони ж, зі свого боку, не бажали демонструвати "пряму та публічну підтримку війни", зазначають в ISW.

Менше військової техніки

Російські солдати на параді у Москві Фото: Alexander Zemlianichenko/AP

З військової техніки у параді взяли участь один танк 1940-х років Т-34 та сучасна бронетехніка, а також, зокрема, пускові установки стратегічного ракетного комплексу "Ярс", зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф", оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М".

На думку спостерігачів, техніки цього разу під час параду було менше, ніж зазвичай. Повітряна частина параду була скасована - як пояснила влада, з міркувань безпеки. Цьогоріч з тих самих міркувань в Росії скасували паради щонайменше в шести регіонах, 21 місті та в окупованому Крим.

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