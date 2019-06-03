 Столтенберг: Військові РФ у Придністров′ї є порушенням міжнародного права | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.12.2020

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Столтенберг: Військові РФ у Придністров'ї є порушенням міжнародного права

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає пристуність російських військ на території Молдови порушенням міжнародного права.

Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг (архівне фото)

Молдова - це ще один приклад того, як Росія розгортає свої війська проти волі урядів сусідніх країн, заявив у вівторок, 1 грудня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

За його словами, "присутність російських військових у Придністров'ї є порушенням територіальної цілісності Молдови". "Це - ще один приклад того, як Росія досить часто порушує міжнародне право і територіальну цілісність країн, включно з Молдовою", - сказав Столтенберг на пресконференції в Брюсселі.

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Він також нагадав про партнерські відносини Альянсу і Молдови. "Ми високо цінуємо співпрацю з Молдовою як з партнером Північноатлантичного альянсу", - зазначив генсек НАТО. Столтенберг привітав з обранням президентом країни Майю Санду і повідомив, що чекає можливості зустрітися з нею.

Нагадаємо, що 30 листопада обрана президентка Молдови Майа Санду висловилася за діалог з Росією щодо питання виведення військ РФ з території Придністров'я.

Реакція Росії

Втім, глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав у вівторок, 1 грудня, безвідповідальними заяви Санду про необхідність виведення з Придністров'я російських військовослужбовців. "Важко судити, що саме мала на увазі пані Санду, коли заявляла про необхідність вивести російських миротворців, але навряд чи це допоможе врегулюванню, і навряд чи ми зможемо прийняти таку вимогу, - досить безвідповідальну, прямо скажемо, - це факт", - сказав він.

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